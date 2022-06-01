HIMARS, Мі-17, Javelin: США передає Україні зброю ще на 700 млн доларів

Президент США Джо Байден оголосив у середу, 1 червня, про новий пакет військової допомоги для України на суму 700 мільйонів доларів, який включатиме пересувні ракетні установки HIMARS (дослівно High Mobility Artillery Rocket System - високомобільні артилерійські ракетні системи. - Ред.).

"Народ України продовжує надихати світ своєю мужністю та рішучістю, відважно борючись за захист своєї країни та демократії від російської агресії. Сполучені Штати будуть підтримувати наших українських партнерів і продовжувати надавати Україні озброєння та обладнання для захисту", - йдеться у заяві Байдена.

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США поставлять високоточні боєприпаси з дальністю стрільби до 80 кілометрів, зазначає Reuters. При цьому HIMARS можуть вражати цілі на відстані сотні кілометрів в залежності від боєприпасів.

Пентагон опублікував список зброї

Міністерство оборони США опублікувало список озброєння, яке отримає Україна у рамках нового пакету військової допомоги. Так, США дадуть пересувні артилерійські реактивні системи - High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) та боєприпаси до них. Крім того, пакет допомоги включає: 5 протиартилерійських радарів, 2 радіолокаційні системи повітряного спостереження, 1000 ракет до протитанкових комплексів Javelin і 50 пускових установок, 6 тисяч одиниць протитанкової зброї, 15 тисяч 155-мм артилерійських снарядів, 4 вертольоти Мі-17, 15 тактичних машин, запчастини й обладнання.

Зазначається, що це вже 11-й пакет військової допомоги США для України, починаючи з серпня 2021 року. "США виділили Україні близько 5,3 мільярда доларів на безпеку з початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 4,6 мільярда доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого", - йдеться у повідомленні.

Україна дала гарантії Вашингтону

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна дала гарантії Вашингтону, що не використовуватиме озброєння для атаки об'єктів, що знаходяться на території Росії. "Між Україною та США, а також нашими союзниками та партнерами існує міцна довіра", - наголосив Блінкен на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Своєю чергою Столтенберг наголосив на важливості підтримки України. "Якщо дати Путіну (президенту РФ - Ред.) перемогти, то ціна буде набагато вища для всіх нас. Путін зробив стратегічну помилку - він зовсім недооцінив народ України та єдність західних альянсів", - зазначив він.

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При цьому НАТО стежить на ядерною риторикою Росії, додав Столтенберг. "Росія погодилася, що ядерну війну не можна виграти, тому не треба її вести. Використання такої зброї абсолютно змінить увесь конфлікт", - наголосив він.

РФ стурбована постачанням далекобійної зброї

26 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що постачання країнами Заходу зброї, здатної досягти російської території, стало б "серйозним кроком до неприйнятної ескалації".

Посол РФ у Вашингтоні Олексій Антонов також висловив занепокоєння можливістю постачання Україні далекобійних РСЗВ із США: "Є ризик, що таку зброю розмістять поблизу російських кордонів, і в українців з'явиться можливість завдавати ударів по російських містах".