 Світ на порозі Третьої світової? Думка відомого австралійського історика | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 27.05.2022

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Світ на порозі Третьої світової? Думка відомого австралійського історика

Історик Крістофер Кларк в інтерв'ю DW проводить паралелі між ситуацією у світі до 1914 року та лютим 2022 року і розмірковує про те, наскільки велика ймовірність початку Третьої світової війни.

Пожежа Першої світової війни охоплювала дедалі більше країн

Пожежа Першої світової війни охоплювала дедалі більше країн

Австралійського історика Крістофера Кларка вважають одним із найавторитетніших фахівців з європейської історії. У 2022 році він був нагороджений медаллю Карла Великого для європейських ЗМІ (Karlsmedaille für europäische Medien) - за "прихильність об'єднаній Європі та трансатлантичним відносинам". DW поговорила з ним про паралелі між Першою світовою війною та сьогоднішньою агресивною війною Росії в Україні.

DW: У вашій книжці "Лунатики: як Європа вступила у війну в 1914-му" ви порушуєте питання про те, чи справді Першу світову війну розпочала лише Німеччина. Якого висновку ви дійшли?

Крістофер Кларк: Причини цієї війни були складними, і суперечки про них тривають досі. Таким чином, книжка насамперед є закликом до усвідомлення та визнання багаторівневих взаємозв'язків. Крім того, треба думати не тільки про те, хто винен у розв'язанні війни, але й про те, чому і як спалахують війни, щоб наступного разу впоратися з цим краще. Наприклад, якщо, говорячи про нинішню війну в Україні, обмежитися просто тим фактом, що Путін - жахлива людина, з вини якої розпочалася ця війна, ми не зробимо з цієї трагедії жодних уроків.

Крістофер Кларк

Крістофер Кларк

Але ми можемо чогось навчитися, аналізуючи причини виникнення цієї ситуації. Це жодною мірою не применшує відповідальності Путіна за те, що трапилося - вона, на мій погляд, незаперечна. Але такий комплексний аналіз, принаймні, дозволить нам краще долати такі ситуації в майбутньому.

Який урок ми можемо з цього зробити? Які паралелі існують між часом перед Першою світовою війною та нинішньою ситуацією?

Коли почався [російсько-український] конфлікт - ще до того, як вибухнула справжня війна, - у мене було відчуття, що повторюється ситуація, яка була у світі до 1914 року. Я думав, що план Путіна може полягати в тому, щоб відправити 200 тисяч солдатів на кордон з Україною, вчинивши тиск на Захід чи саму Україну і змусивши їх піти на поступки, а потім відвести війська назад.

Але потім з'ясувалося, що весь цей час він планував війну. Тож це не схоже на 1914 рік, бо тоді не було нікого, хто просто вирішив би вторгнутися до чужої країни. У 1914 році все почалося з того, чого ніхто не очікував: з убивства в Сараєві на Балканах (15 червня 1914 сербські націоналісти вбили спадкоємця австро-угорського престолу ерцгерцога Франца Фердинанда і його дружину Софі. Вбивство слугувало приводом для початку Першої світової. - Ред.).

Це спричинило цілу низку запитань: як відреагують австрійці? Як серби відреагують на реакцію австрійців? Як німці відреагують на реакцію австрійців на сербів? І чи підтримають росіяни Сербію - навіть якщо сама Росія не зазнає нападу?

Все було надзвичайно складно, і кожна держава, втягнута в цю війну, керувалася своєю логікою. Нинішня ситуація виглядає набагато простіше. Росія перебуває в ізоляції, і Путін сам ухвалив це рішення. Очевидно, що багато чільних людей у ​​його системі нічого про це не знали. Цілком зрозуміло, що це війна Путіна. І наскільки нам відомо з повідомлень розвідки, він навіть особисто керує діями військ у цій війні та ухвалює рішення на рівні операцій. Тож це зовсім інша ситуація, ніж була у 1914 році.

Ви назвали Першу світову війну "сучасною подією". Що ви мали на увазі?

Коли нам розповідали про Першу світову в школі, вона здавалася мені подією з минулого століття - з усіма цими незграбними габсбурзькими мундирами і складними придворними ритуалами. Але потім, коли я почав писати книгу, я зрозумів, що все почалося з автоколони, що проїжджає містом. Йшлося про терористів-смертників - так що багато в чому це схоже з подіями, відомими нам із сучасності.

І потім у мене склалося враження, що аргументи, які використовували сторони, що вступили в ту війну, можна почути і сьогодні. Наприклад, ця тенденція зображати із себе жертву, бачити провокації з іншого боку, але бути абсолютно сліпим до своєї частки провини за цю кризу... Або розглядати власні дії як оборонні, а дії супротивника - як наступальні. Подібна аргументація, очевидно, живе й досі.

Чи навчилися люди чогось за останні 100 років?

Деякі речі ми, безумовно, робимо краще. Але чи стали ми розумнішими як політичний різновид, як свого роду homo politicus, це вже інше питання. Існує тенденція завжди повертатися до старих моделей поведінки. Я думаю, що створення ЄС відбулося завдяки урокам, винесеним з минулого, що цей політичний устрій з'явився завдяки урокам, засвоєним із двох світових воєн, і набув якоїсь сталості, якої інакше він не мав би.

Якщо подумати про Путіна - не тільки про його рішення вторгнутися в Україну, а й про його мачистський імідж керівника, який роз'їжджає з голим торсом на коні, - його установки здаються мені досить атавістичними.

З іншого боку, подивіться, скільки європейських держав зараз очолюють жінки та скільки стратегій боротьби з агресією розроблено жінками. Це свідчить, що ми змінилися.

Я думаю, що Захід сильно змінився, і це стосується й Росії. Є багато росіян, які не хочуть мати нічого спільного з цією жахливо ризикованою політикою та нахабством Путіна. Але, на жаль, Путін - це людина, яка з причин, ймовірно, закладених у його біографії, культивує атавістичні моделі поведінки та саморекламу, і це наводить на думку, що ми нічого не навчилися.

Як ви вважаєте, ми стоїмо на порозі Третьої світової війни?

Звичайно, я сподіваюся - як і ви, і всі інші - що це не так. Більше того, я вважаю, що Путін чудово розуміє, що це було б своєрідною самоліквідацією. Він має бути самогубцем, щоб вдатися до такого варіанту.

Багато залежить від того, наскільки він ірраціональний і чи погодиться його оточення з таким рішенням. Є багато підстав вважати, що система досить стійка для того, щоб не наражати себе на такий ризик. Але ми цього точно не знаємо.

Але якщо ми просто дозволимо йому продовжувати, ми узаконимо злочинне порушення міжнародного права. А, з іншого боку, якщо ми надто гостро відреагуємо, то ризикуємо погіршити проблему. Але не ми спричинили цю кризу. Тому Захід має старанно дозувати свої реакції. І я думаю, що, загалом, він так і робить.

Тобто, ви вважаєте, що оточення Путіна може завадити йому натиснути на ядерну кнопку?

Я думаю, багато що вказує на те, що Путін стикається з опором у своєму оточенні. Путін ізолює себе дедалі більше. Тому я сподіваюся, що у разі подальшої ескалації та наказу про застосування тактичної ядерної зброї знайдуться люди, які скажуть: ні, ми цього не зробимо. Таке вже траплялося у минулому.

Росія виступає єдиним фронтом. Росія - це складна країна. Це високорозвинена країна. Вона є частиною Європи. Велика кількість росіян залишила країну і тепер живе в інших місцях. Серед них багато представників інтелігенції, ЗМІ тощо. Тож гра ще не закінчена.

  • Дуомонська кістниця (L'Ossuaire de Douaumont)

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Дуомонська кістниця (L'Ossuaire de Douaumont)

    Кістниця в Дуомоні - місце поховання неідентифікованих солдатів, які загинули на Західному фронті поблизу Вердена. Бої за Верден, що точились між німцями та французами з лютого до грудня 1916 року, вважаються чи не найтрагічнішими у Першій світовій. У 1984 році на цьому місці тодішні лідери Франції та ФРН Франсуа Міттеран та Гельмут Коль заявили: "Ми примирились і порозумілись. Ми стали друзями".

  • Верденський меморіал (Mémorial de Verdun)

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Верденський меморіал (Mémorial de Verdun)

    Битва за Верден, що розташований на північному сході Франції, вважається жахливим символом Першої світової війни. З лютого до грудня 1916 року тут загинули сотні тисяч солдатів. Музей, заснований 1967-го, заново відкрили на 100-ту річницю цієї битви у присутності президента Франції Франсуа Олланда та канцлерки ФРН Анґели Меркель.

  • Меморіал Нотр-Дам-де-Лорет (Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette)

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Меморіал Нотр-Дам-де-Лорет (Mémorial de Notre-Dame-de-Lorette)

    На меморіальному пам'ятнику Нотр-Дам-де-Лорет, будівництво якого завершили у 2014 році, у "Списку пам'яті" наведені імена 600 тисяч загиблих у Першій світовій на півночі Франції. Серед них - і французи, і німці, і британці, і мешканці французьких колоній в Африці.

  • Німецько-французький меморіал Гартманнсвайлеркопф

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Німецько-французький меморіал Гартманнсвайлеркопф

    Німецько-французький меморіал Гартманнсвайлеркопф (нім. - Hartmannsweilerkopf, фр. - Vieil Armand), що у французькому Ельзасі на хребті Вогези, відкрили у листопаді 2017 року президенти Франції Еммануель Макрон та ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він доповнює меморіал пам'яті жертв Першої світової, до якого входять Національне кладовище та склеп, які існують з 1918 року.

  • Музей Першої світової війни в Іпрі

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Музей Першої світової війни в Іпрі

    Музей Першої світової війни In Flanders Fields ("На полях Фландрії") у бельгійському місті Іпр є комплексом будівель колишніх торгових рядів у готичному стилі, які звели заново після руйнувань під час війни. Назва музею In Flanders Fields є назвою вірша канадського військового лікаря Джона Мак Крея, чий друг загинув у 1915-му поблизу Іпра.

  • Меморіальний музей в Монсі

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Меморіальний музей в Монсі

    Екпозиція відкритого у 2015 році меморіального музею в бельгійському місті Монс, присвячена не засобам війни, а людині. Там можна побачити особисті речі солдатів та цивільних періоду Першої світової, завдяки яким можна отримати уявлення про фронтове життя та існування в окупації. На північному заході Бельгії, де розташований Монс, точилися бої також і під час Другої світової.

  • Комплекс Castel Dante в Італії

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Комплекс Castel Dante в Італії

    У північноіталійському місті Роверето розташований пам'ятний комплекс Castel Dante, що охоплює як масові поховання, так і індивідуальні могили понад 20 тисяч загиблих на території Італії у Першій світовій. Щовечора про загиблих тут нагадують сто ударів дзвона, відлитого у 1924 році з розплавлених гармат тодішніх ворожих армій Італії та Австро-Угорщини.

  • Музей у Кобаріді (Словенія)

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Музей у Кобаріді (Словенія)

    На території сьогоднішньої словенської громади Кобарід під час Першої світової війни точились запеклі бої між Австро-Угорщиною та Італією. Експозиція музею у Кобаріді нагадує про бойові дії на річці Ізонцо, а також показує солдатське буття армій обох тодішніх противників.

  • Меморіал мучеників Чанаккале у Туреччині

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    Меморіал мучеників Чанаккале у Туреччині

    Меморіал Чанаккале - як і більшість пам'ятників на турецькому Галліпольському півострові - нагадує про бої, що точились між військами Османської імперії, з одного боку, та Великобританії, Франції, Австралії та Нової Зеландії, з іншого. На одному з каменів виточені слова, які приписують першому президенту Турецької Республіки Ататюрку: "Герої, які пролили тут кров, наша земля приймає вас з миром".

  • Меморіал Нова варта у Берліні

    Місця пам'яті жертв Першої світової війни в Європі

    "Нова варта"

    У Німеччині чи не кожна громада має пам'ятні місця, присвячені Першій світовій війні. Меморіал "Ноє вахе" (Neue Wache - "Нова варта") у Берліні з 1993 року вважається у ФРН "центральним меморіалом пам'яті жертв війни та деспотизму". Всередині розташована бронзова скульптура Кете Колльвіц "Мати з її мертвим сином".

    Автор: Андреас Кірхгофф, Олена Перепадя


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