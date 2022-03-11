Повернення ядерної загрози: як Захід може захиститися

Коли в перші дні війни в Україні президент Росії Володимир Путін перевів російські ядерні сили "в особливий режим бойової готовності", Європа напружилася. Далі був другий крок: на початку березня Росія розпочала військові маневри з використанням російських підводних човнів з ядерною зброєю та мобільних ракетних установок. Путін погрожує своїм супротивникам на Заході ядерним ударом?

Росія має найбільший ядерний арсенал у світі - понад 6300 боєголовок. Серед країн НАТО перше місце за кількістю ядерних боєголовок має США - їх у країні близько 5800. У Франції, за деякими даними, майже 300 боєголовок, у Великобританії - близько 215. Точні цифри невідомі - більшу частину інформації про свої ядерні програми держави не розголошують.

Як Європі захиститися від ядерної атаки

Навіть незважаючи на розмови про "ядерну парасольку" США, ядерній атаці на Європу неможливо запобігти військовим шляхом. Основу ідеї "парасольки" становить, швидше, припущення про те, що противник не наважиться завдати по країнах НАТО ядерного удару, побоюючись реакції у відповідь.

Надати таку відповідь могли б три ядерні держави НАТО: США, Великобританія та Франція. Всі ці держави мають стратегічну ядерну зброю, яка, крім іншого, може бути запущена з атомних підводних човнів, і це дає можливість здійснити контратаку за будь-якого мислимого сценарію.

Ядерні держави НАТО дотримуються різних концепцій стримування. Франція та Великобританія покладаються на так зване мінімальне стримування. Вони не виходять із того, що ядерний обмін ударами триватиме кілька днів. Їм достатньо можливості вжити заходів у відповідь або зупинити противника "останнім попереджувальним ударом".

США, з іншого боку, покладаються на ширше стримування, яке включає використання ядерної зброї зі зниженою вибуховою потужністю. Ідея полягає в тому, що американські експерти з військового планування, принаймні теоретично, розглядають можливість "обмеженої ядерної війни".

З юридичної точки зору слід зазначити, що практично будь-яке застосування ядерної зброї з її масовим впливом на громадянське населення буде порушенням міжнародного гуманітарного права. Теоретично можливим винятком може стати обмежена ядерна атака на військовий корабель у відкритому морі.

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Яку роль у ядерному стримуванні відіграє Німеччина

Німеччина бере участь у ядерному стримуванні в Європі за допомогою винищувачів "Торнадо" німецьких ВПС, розміщених на військовій базі у Бюхелі у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. В екстреній ситуації німецькі літаки мають доставити американську ядерну зброю до цілі. Щонайменше раз на рік пілоти Бундесверу тренуються скидати муляжі американських ядерних бомб.

Окрім Німеччини, у так званому спільному використанні ядерної зброї НАТО беруть участь також Нідерланди, Бельгія та Італія. За наявними даними, наразі у Європі зберігається від 100 до 150 гравітаційних бомб, сертифікованих для військових літаків. Ці бомби вважаються порівняно неточною зброєю.

"Бомби - це пережиток минулих часів, їхнє військове значення зараз мінімальне", - каже Петер Рудольф (Peter Rudolf), політолог із берлінського фонду "Наука і політика" (SWP) та експерт з питань ядерного стримування. До того ж, для того, щоб їх можна було використовувати, необхідно спочатку знищити протиповітряну оборону супротивника, що можливо зробити лише у разі великої війни.

Як у ФРН ставляться до спільного використання ядерних технологій

Хоча в правлячій німецькій коаліції є багато критиків спільного використання ядерної зброї, для канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) внесок Німеччини в ядерне стримування - не тема для обговорення. Одразу після вторгнення російських військ в Україну Шольц озвучив перспективу купівлі в США винищувачів F-35 для заміни застарілих "Торнадо", які незабаром мають бути виведені з експлуатації.

14 березня уряд Німеччини оголосив про намір оснастити ВПС винищувачами-стелс F-35. Закупівля пройде в рамках багатомільярдної програми модернізації військово-повітряних сил ФРН. Винищувач-бомбардувальник F-35 вважається найсучаснішим у світі бойовим літаком.

Німеччина закупить до 35 таких машин, вони будуть задіяні в рамках програми ядерного стримування НАТО Nuclear sharing - концепції, яка забезпечує країнам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї, доступ до ядерних боєголовок США. Завдяки особливій формі та зовнішньому покриттю, літак залишається практично невидимим для ворожих радарів.

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Хто обговорює можливість використання ядерної зброї

З 1966 року в НАТО діє Група ядерного планування (NPG), в рамках якої обговорюються сценарії розгортання ядерної зброї. Сьогодні в NPG представлені всі країни НАТО за винятком Франції, яка обрала у політиці стримування свою стратегію. Група ядерного планування проводить засідання принаймні один раз на рік на рівні міністрів оборони та, за необхідності, на рівні послів.

Новий стратегічний документ, який регулює використання ядерної зброї НАТО, публічно не представлений. Останній документ датується 80-ми роками. "Те, що обговорюється у Групі ядерного планування, не є очевидним для тих, хто не в курсі питання", - каже політолог Петер Рудольф. Водночас, одне фундаментальне рішення відоме і залишається чинним досі: незважаючи на те, що в США з цього приводу постійно ведуться дебати, НАТО і досі не відмовляється від можливості першим застосувати ядерну зброю.

Хто ухвалює рішення про використання ядерної зброї

Першим рішення про використання американської ядерної зброї, яка зберігається в Німеччині, Італії, Бельгії та Нідерландах, ухвалює президент США. Він віддає наказ про бомбардування, а країна розміщення (наприклад, Німеччина) повинна погодитися на скидання бомб зі своїх винищувачів. До того, як це відбудеться, ймовірно, будуть проведені консультації з іншими союзниками НАТО в Північноатлантичній раді.

Рішення про розгортання французьких ядерних сил ухвалює виключно президент Франції. У Великій Британії це право належить прем'єр-міністру. Наявність трьох центрів ухвалення рішень щодо ядерної зброї розглядається як елемент стримування, оскільки противнику важко точно розрахувати реакцію НАТО у разі нападу.

Ймовірність використання ядерної зброї у війні в Україні

Застосування тактичної ядерної зброї під час війни для російської військової доктрини не є абсолютно неприйнятним. Росія, як і США, має цей вид зброї. У ЗМІ обговорювалася можливість її застосування над Чорним морем після вторгнення РФ в Україну. Проте поки західні військові спостерігачі не мають доказів того, що російські військові можуть розглядати або навіть готуватися до застосування тактичної або субстратегічної ядерної зброї.

"Російські погрози несуть у собі насамперед політичну функцію, - вважає політолог Петер Рудольф. - Це сигнал США не переходити за певну межу у війні в Україні". Подібні погрози використання ядерної зброї Росія озвучувала вісім років тому у зв'язку з анексією Криму.