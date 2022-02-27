Росія переводить ядерні війська в "особливий режим" бойового чергування

Президент Російської Федерації Володимир Путін віддав наказ перевести сили стримування російської армії в "особливий режим" бойового чергування. Про це він оголосив під час зустрічі у неділю, 27 лютого, з міністром оборони Сергієм Шойгу та головою генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

Російський лідер пояснив своє рішення "недружніми діями" до Росії з боку Заходу в економічній сфері та нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн-членів НАТО.

"Вищі посадові особи провідних країн НАТО припускаються і агресивних висловлювань на адресу нашої країни, тому наказую міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування", - сказав він.

Читайте також: Німецький аналітик: Час обговорювати ризики зіткнення Росії та НАТО

Україна: це спроба тиску з боку РФ під час переговорів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав наказ Путіна спробою тиску на українську делегацію перед переговорами з РФ, що мають відбутися найближчим часом на білорусько-українському кордоні.

"Цей наказ президента Путіна надійшов невдовзі після оголошення про те, що дві делегації готові зустрітися. Ми розцінюємо це оголошення, цей наказ як підняття ставок та створення додаткового тиску на українську делегацію. Але ми не піддамося цьому тиску", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу.

Читайте також: Військовий аналітик: Путін з Україною, схоже, припустився стратегічної помилки

США засуджують "неприйнятну ескалацію" з боку РФ

Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала наказ Путіна "неприйнятною ескалацією".

"Це означає, що президент Путін продовжує загострювати цю війну абсолютно неприйнятним способом, і ми повинні продовжувати зупиняти його дії найсильнішим чином", - цитує посолки агенція Reuters.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попереджав, що перш ніж погрожувати ядерною зброєю, Росії варто пам'ятати про те, що НАТО теж має ядерний арсенал.

Війна Росії проти України

О 5 ранку 24 лютого Росія нанесла кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з кількох напрямків.

Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт.