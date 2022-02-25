НАТО розгортає сили швидкого реагування через війну в Україні

Північноатлантичний альянс (НАТО) розгортає сили швидкого реагування для посилення оборони на східному фланзі на тлі вторгнення Росії в Україну. Про це у п'ятницю, 25 лютого, повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Він попередив, що агресія Кремля створила "нову норму", загрожуючи ширшій безпеці Європи за межами України, яка не є членом НАТО.

"Вчора союзники активували наші плани оборони, і, як наслідок, ми розгортаємо елементи сил реагування НАТО на суші, на морі та в повітрі, щоб ще більше зміцнити нашу позицію та швидко реагувати на будь-які надзвичайні ситуації", - заявив генсек НАТО.

Водночас він не уточнив точну кількість військ, які розгортаються. Крім того, до східних країн Альянсу будуть спрямовані також сили високої готовності. Сили реагування НАТО можуть налічувати до 40 тисяч військовослужбовців, втім Столтенберг сказав, що НАТО не буде розгортати їх на повну потужність.

ФРН виступає за розгортання військ

Після нападу Росії на Україну за спрямування більшої кількості військ до східних членів Альянсу виступив також канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). У п'ятницю офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) заявив, що розгортання додаткових сил буде враховувати потреби в безпеці партнерів НАТО.

За словами канцлера, напад президента Путіна на Україну, який, як зазначив Шольц, не можна виправдати жодним чином, зустрів різке засудження з боку всіх членів НАТО. Розпочавши цю атаку, Росія поставила під загрозу мир в Європі, додав канцлер ФРН.

Напад РФ на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Тривають бої з російськими окупантами на багатьох напрямках.

За даними генштабу ЗСУ, на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп російських військ, основною метою операції є блокування Києва та створення "сухопутного коридору" до анексованого Криму.

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