НАТО активує оборонні плани, але не надсилатиме війська до України

Через початок повномасштабної війни Росією проти України, Північноатлантичний альянс ввів у дію оборонні плани. Про це за підсумками засідання Північноатлантичної Ради у четвер, 24 лютого, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенлберг, передає кореспондент DW.

"Неспровокований і невиправданий напад Росії на Україну наражає на небезпеку незліченні життя невинних людей. Повітряні та ракетні удари сухопутні сили та спецназ атакували з численних напрямів військову інфраструктуру та великі міста", - зазначив Столтенберг. "Це навмисне, холоднокровне та завчасно заплановане вторгнення. Попри брехню, заперечення і дезінформацію, світ чітко бачить наміри Кремля (…) Росія використовує силу, намагаючись переписати історію та відмовити Україні у можливості йти своїм вільним і незалежним шляхом", - додав генсек.

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На засіданні Північноатлантичної Ради вирішили провести невідкладні консультації за статтею 4 Північноатлантичного договору. Про це попросили одразу вісім держав Альянсу: Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина. Ця стаття передбачає консультації всього НАТО, коли одна з його країн відчуває загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності та безпеці.

За підсумками консультацій, Північноатлантична Рада активувала оборонні плани Альянсу. Це дозволить військовим командувачам НАТО розміщувати війська там, де потрібно для оборони всього східного флангу Альянсу. "Не сумнівайтеся: ми захищатимемо та оборонятимемо кожну держава-члена Альянсу від будь-якої атаки, а також кожен сантиметр території НАТО", - наголосив Столтенберг.

Він кілька разів уникав запитання, чи не роздумує НАТО над надсиланням військ до України. У підсумку, він заявив: "Всередині України немає бойових підрозділів НАТО, і взагалі ніяких військ (Альянсу. - Ред.). Ми дали чітко зрозуміти, що не маємо жодних планів або намірів розміщувати війська НАТО в Україні".

На 25 лютого Столтенберг скликав екстрений саміт НАТО. Він пройде у віртуальному форматі.