Німецький експерт: Перші години і дні після нападу РФ на Україну є вирішальними

Перші години і дні після нападу Росії на Україну, скоєного в ніч на четвер, 24 лютого, є вирішальними для подальшого перебігу воєнних дій. Таку думку в інтерв'ю радіо WDR висловив німецький експерт з питань Східної Європи Вільфрід Їльґе (Wilfried Jilge). Тепер багато залежить від того, "чи українська армія протримається перші години і дні" і чи їй вдасться чинити серйозний спротив російським військам, зазначив науковець.

За його словами, нині йдеться про спробу Москви шляхом масштабного нападу з усіх напрямків за допомогою цілеспрямованих ударів по аеропортах та інших об'єктах військової інфраструктури досягти повного або часткового повалення української армії. Саме тому ці години і дні є вирішальними, пояснив експерт з Центру міжнародних миротворчих місій. Мета нападу, що почався в ніч на четвер, - посіяти паніку серед українського населення, деморалізувати людей і дестабілізувати або окремі регіони держави, або всю Україну, вважає він. Однак навіть такій дуже добре озброєній армії, як російська дуже складно "на тривалий час" окупувати таку велику країну, як Україна, переконаний Їльґе.

Вільфрід Їльґе (у центрі), архівне фото

Нині потрібні "сильні санкції" міжнародної спільноти проти Росії та швидка допомога для України, наголошує експерт. За його словами, серед іншого йдеться і про підтримку України, щоб відбудовувати знищену інфраструктуру. Ідеться також і про те, щоб організувати шляхи постачання цивільних товарів через такі країни, як наприклад, Польща.

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У питанні ж постачання зброї Україні має бути "скоординована політика" ЄС і США, кожна країна має зробити для України те, що вона найкраще може, переконаний експерт. "Те, що в жодному разі не потрібно, так це яка-небудь відкрита дискусія про те, в якому душевному стані перебувають окремі країни щодо постачання зброї", - зазначив Їльґе з огляду на німецьку позицію щодо постачання зброї Україні.

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