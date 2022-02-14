 Коментар: Німеччина має відверто говорити про зброю | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.02.2022

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Європа

Коментар: Німеччина має відверто говорити про зброю

ФРН надала Україні шоломи, але не зброю - навіть оборонного характеру. Це результат того, що в Німеччині впродовж років ухиляються від серйозної дискусії про таку делікатну тему, як експорт зброї, вважає Єнс Турау.

5000 шоломів - це все, що поки що ФРН змогла надати Україні з військового матеріалу

5000 шоломів - це все, що поки що ФРН змогла надати Україні з військового матеріалу

Це одна з найбільших суперечностей німецької зовнішньої політики вже багато років поспіль: ФРН належить до переліку найбільших експортерів зброї у світі. Наразі Німеччина перебуває на четвертому місці в цьому рейтингу після США, Росії та Франції. Німецькі виробники зброї експортували продукції минулого року майже на дев'ять мільярдів євро, насамперед, до Південної Кореї, Алжиру та Єгипту.

Водночас уряд як новий, так і старий, продовжує відстоювати позицію непостачання зброї у регіони, де тривають конфлікти. Так само і зараз, коли криза на кордонах України з Росією продовжує поглиблюватися, а російське брязкання зброєю вже давно набуло загрозливих обрисів. США вже навіть заявили про те, що напад Росії на Україну може початися найближчими днями. Однак канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) роблять ставку лише на дипломатію. І після кількох тижнів дивної нерішучості вони запустили динамічний переговорний процес, піком якого поки що стали візити канцлера Шольца до Києва та Москви цього тижня. 

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Стриманість, коли стає вибухонебезпечно

Є вагомі причини для німецької позиції - принципово не постачати  зброю у кризові регіони чи туди, де точиться війна. До того ж  - до регіону, що у минулому столітті постраждав від жахливої німецької окупації. Загроза того, що конфлікт ще більше розгориться внаслідок постачання зброї, є абсолютно реальною. Правильно також і те, що допоки сторони конфлікту говорять одне з одним, вони не стріляють одне в одного.

Оглядач DW Єнс Турау

Оглядач DW Єнс Турау

Проблема полягає в тому, що в Німеччині - передусім у політичних партіях, котрі перебувають при владі, - не ведеться дискусія, за яких обставин така позиція перестає бути виправданою. І це пов'язано з тим, що в повоєнній німецькій ментальності міцно закріпилось уявлення, що країна мусить демонструвати стриманість, коли ситуація стає вибухонебезпечною. Як свідчать опитування, досі кожна закордонна місія Бундесверу - від Афганістану до Малі - відхилялася більшістю населення. Політичні партії вже давно зробили для себе з цього відповідні висновки. Німеччина активно торгує з усім світом, у тому числі і зброєю. Але залишається на своїх майже пацифістських позиціях, як тільки мова заходить про конфлікти - хоча винятки час від часу траплялися й трапляються. 

У СДПН така позиція сформувалась ще в ранній період політики розрядки за часів Віллі Брандта (Willy Brandt). У Зелених вона сягає своїм корінням в часи руху за мир 1970-х та 1980-х років. При цьому серед представників обох партій уже давно лунає думка, що цього принципу не можна дотримуватися завжди й всюди. Під час останнього партійного з'їзду Зелених навіть виставили на голосування пропозицію надати Україні також більш серйозну військову підтримку. Але вона так і не знайшла підтримки з боку більшості.

Нинішньому віцеканцлеру та міністру економіки, представнику Зелених Роберту Габеку (Robert Habeck) довелося торік під час виборчої кампанії вислухати чимало критики від колег по партії після того, як він, відвідавши зону бойових дій на Сході України, закликав надати Києву оборонне озброєння. Але на цьому дискусія й закінчилася. Вона зійшла нанівець, як часто буває в Німеччині, коли йдеться про цю тему. Один з небагатьох винятків - німецька участь у війні в Косово понад 20 років тому. Це рішення тоді майже не призвело до розколу передусім Зелених, представник яких - Йошка Фішер (Joschka Fischer) - очолював тоді міністерство закордонних справ.  

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Окреме рішення для кожного конфлікту

Що зараз необхідно, так це чесні дебати про те, яку роль хоче відігравати Німеччина в умовах дедалі більших геополітичних змін - також у військовому плані. Уже давно зрозуміло, що, наприклад, США дедалі більше опікуються тихоокеанським регіоном і наполягають на тому, щоб Європа сама займалася конфліктами на своєму континенті. І тут нічого не зміниться - навіть попри те, що президент США Джо Байден знову приділяє Європі більше уваги, ніж його хаотичний попередник Дональд Трамп. Але в середній та довгостроковій перспективі Німеччина більше не може розраховувати на те, що американці виконуватимуть за неї "брудну роботу", можливо, це робитимуть ще британці та французи.

Це не заклик без огляду на німецьку історію відстоювати озброєння в усьому світі або необмежений експорт зброї. Але якою б аргументованою не була нинішня позиція уряду, у випадку України було й досі є також чимало аргументів для протилежної точки зору. Якраз днями Україна звернулась з проханням до Берліна надати їй велику кількість протитанкових ракет. 

Заклик звучить так: давайте будемо чесними й ухвалюватимемо рішення стосовно кожного конфлікту окремо - завжди з урахуванням принципової німецької стриманості. З іншого боку, Німеччина мала б нарешті в принципі скоротити кількість дозволів на експорт зброї. У цьому питанні стриманість давно виправдана - особливо відносно держав, де нехтують правами людини.

Коментар висловлює особисту думку автора. Воно може не збігатись з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 02:40

Олаф Шольц у Києві: яка позиція канцлера ФРН щодо російсько-українського конфлікту (14.02.2022)

  • Чотирилапий друг

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Чотирилапий друг

    "Бійці в однострої, касці і бронежилеті виглядають немов лицарі в обладунках", - каже Тілль Маєр. "Однак вони такі самі люди, як і ми з нашими почуттями і переживаннями. Те, як цей боєць подбав про свого пса, вбравши його у теплого кожуха - дуже зворушливе тому свідчення", - зазначає фотограф. Пси в окопах - не рідкість. Вони попереджають про небезпеку, є вірними друзями і... відлякують щурів.

  • Манекен, що рятує життя

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Манекен, що рятує життя

    У Широкиному поблизу Маріуполя доводиться пересуватися між будинками під прицілом ворога. Перш ніж перебігти у безпечне місце, бійці висувають у вікно або з-за рогу цей манекен, який вони знайшли у знищеній крамниці. "Кожна дірка на манекені могла бути смертельною кулею. Це життя у постійній напрузі, яке дуже виснажує зсередини", - каже Маєр. (Фото: Широкине, осінь 2017 року)

  • Зруйнована школа у Широкиному поблизу Маріуполя

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Зруйнована школа

    "У зруйнованій школі, де вчилися діти, відчуваєш особливий сум від того, скільки понівечила ця війна", - каже Тілль Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

  • Знайомство перед смертю

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Знайомство перед смертю

    Вадим проводив німецькому фотографу "екскурсію" по колишньому курортному селищу Широкине, де до війни був у відпустці. Невдовзі боєць загинув. Це фото, зроблене Маєром, співслужбовці і вдова згодом помістили на пам'ятну плиту на могилі Вадима. "Зустріч з ним мене вразила. Після п'яти років на фронті у нього не було жодної ненависті", - каже Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

  • З цигаркою і автоматом

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    З цигаркою і автоматом

    "Я ще ніде не бачив стільки людей, які палили би цигарку за цигаркою, як в окопах цієї війни. Це - наслідок постійного нервового напруження. Один раз необережно висунув голову з окопу - і тебе більше нема", - каже Тілль Маєр. Від цього окопу поблизу шахти Бутівка на околицях Донецька до позицій ворога лише кілька десятків метрів. (Літо 2018 року)

  • Не бачив нічого, крім війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Не бачив нічого, крім війни

    "Із солдатом Іваном я познаймився, коли йому був 21 рік. На той момент він був вже три роки на війні, куди він пішов добровольцем. Можна сказати, що у своєму житті він мало що бачив крім війни", - зазначає Маєр. На його переконання, підтримка початку нового життя тих, хто повертається з Донбасу, - один з найбільших викликів для України. (Шахта Бутівка, 2018 рік)

  • Десятки метрів від ворога

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Десятки метрів від ворога

    Ніде на лінії фронту позиції української армії та сепаратистів не розташовані так близько одна проти одної, як поблизу колишньої шахти Бутівка. У це місце Тілль Маєр приїздив не раз. "Від бліндажа на цьому фото до позиції ворога - лише 40 метрів. Важко собі уявити, як проводити під прицілом місяці і роки", - зазначає фотограф.

  • Раптом летять кулі

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Раптом летять кулі

    Попри те, що на лінії зіткнення тижнями панує тиша, стрілянина може відновитися у будь-який момент. На цьому фото боєць стріляє у напрямку сепаратистів, виявлених в тилу біля Широкиного.

  • У батьковому плащі

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    У батьковому плащі

    Порятунок від дощу і холоду цей молодий боєць знайшов у цьому незвичайному плащі. "У цьому плащі багато років тому служив у радянській армії мій батько", - пояснив хлопець. У перші роки війни на Донбасі бійці, яким не вистачало належного спорядження, викручувалися як могли. Згодом ситуація стала кращою, каже Маєр.

  • Мати на могилі сина

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Мати на могилі сина

    Сліди і рани цієї війни Тілль Маєр знаходить не лише на Донбасі, але по всій Україні. Це фото він зробив на Личаківському цвинтарі у Львові, де мати поховала свого сина, полеглого в бою. Його тіло вона півроку шукала, оббиваючи всі можливі пороги і зрештою знайшла, лише самотужки поїхавши до зони бойових дій.

  • Міни: тяжка спадщина війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Міни: тяжка спадщина війни

    Міни і снаряди, що не розірвалися, будуть загрозою для мирного населення десятиліттями, навіть якщо ця війна таки колись закінчиться, каже Тілль Маєр.

  • У напівзруйнованих селищах поблизу лінії зіткнення залишилися жити лише самотні старі люди.

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Залишилися лише старі

    У напівзруйнованих селищах поблизу лінії зіткнення залишилися жити лише самотні старі люди. До них часто не доїжджають жодні служби і єдина відрада - зустріч з волонтерами і співробітниками благодійних організацій. (Селище Кам'янка поблизу Авдіївки, Донецька область)

  • Ніч при свічках

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Ніч при свічках

    Старі люди, що залишилися у Кам'янці, навіть після тривалого затишшя, знову і знову потрапляють під обстріли. Найчастіше вони відбуваються вночі. Ця жінка регулярно проводить ночі при свічках, у підвалі своєї хати. Її потрет став частиною виставки Тілля Маєра, присвяченої життю цивільного населення у зонах конфліктів по всьому світу.

  • Жити на зло війні

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Жити на зло війні

    "Я ніде не бачив таких доглянутих вулиць і дворів, як у Авдіївці. Люди, які залишилися жити на лінії фронту, здається, дбають про своє місто - ніби на зло війні. Ці люди вражають своєю незламністю", - розповідає Тілль Маєр.

  • Хроніст забутої війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Хроніст забутої війни

    Тілль Маєр вже 12 разів був у зоні бойових дій на Донбасі. "Ця війна - це ганьба для Європи", - каже журналіст і фотограф. Він планує у Німеччині серію виставок, аби нагадати німцям про війну, що вже більше семи років триває зовсім поряд.

    Автор: Євген Тейзе


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5000 шоломів - це все, що поки що ФРН змогла надати Україні з військового матеріалу

Німеччина має відверто говорити про зброю

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