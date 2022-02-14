Канцлер ФРН у Києві: про що говорили Шольц і Зеленський

Кришталево ясний зимовий день у Києві, погляд сягає від могили Невідомому солдату далеко за Дніпро. Духовий оркестр ще раз проводить репетицію німецького національного гімну, солдат марширує урочистим стройовим кроком як на параді, але Олафа Шольца (Olaf Scholz) немає. Канцлер Німеччини запізнюється, урочиста церемонія покладання вінків відкладається.

Як з'ясувалось, Шольц одразу прибув до резиденції українського президента - Маріїнського палацу. Там програма візиту ще більше вибилася з графіку. На перемовини канцлера з Володимиром Зеленським була відведена одна година, проте розмова тривала більше двох.

Канцлер Німеччини Шольц прибув до Києва

Імідж Німеччини в очах українців упродовж останніх тижнів дуже постраждав. Відмова Берліна постачати Україні зброю на тлі скупчення російських військ на кордоні та нерішучість з тим, щоб пожертвувати "Північним потоком-2", залишили у Києві враження, що ФРН не є надійним партнером.

Україна знову просить допомогти зброєю

На спільній пресконференції Володимир Зеленський згадав усі ці болючі пункти. "Ми обговорили питання запровадження комплексного пакету санкцій проти ймовірної агресії (Росії - Ред.). Моя позиція відома: найбільш дієвим підходом у стримуванні агресії є застосування превентивних сигналів. Для України дуже важливою є закупівля озброєння та військової техніки з використанням механізмів Агентства НАТО з підтримки та постачання. Це питання я також порушував", - повідомив президент України.

Під час зустрічі йшлося і про "Північний потік-2". Зеленський звернув увагу на те, що Україна та Німеччина мають різні підходи до газогону. "Наша позиція незмінна, ми розглядаємо "Північний потік-2" на сьогодні виключно через призму енергетичних загроз та загроз безпеці - для нас і для регіону. Ми чітко розуміємо, що це геополітична зброя, і тому Україна вимагає енергетичних гарантій і гарантій безпеки", - заявив Зеленський.

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Шольц: Німеччина стоїть пліч-о-пліч на боці України

Олаф Шольц стоїть поруч з незворушним виразом обличчя. Після того, як йому було надано слово, німецький канцлер наголосив, що відвідує Україну у дуже серйозні часи. "Німеччина пліч-о-пліч стоїть на вашому боці", - запевнив він і вкотре заявив, що нова військова агресія Росії проти України матиме серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки для Москви.

Шольцу (ліворуч) і Зеленському було про що поговорити

Територіальна цілісність України не може бути предметом переговорів, наголосив канцлер ФРН. "У разі військової ескалації ми готові до далекосяжних і ефективних санкцій в узгодженні з нашими союзниками", - сказав Олаф Шольц. На уточнювальне запитання, про які саме обмежувальні заходи йдеться, Шольц лише зазначив, що Німеччина спільно з партнерами "в будь який день у змозі ухвалити відповідні рішення". Але зараз йдеться про те, щоб саме запобігти ескалації, додав він.

Шольц також згадав і ситуацію на Донбасі та Мінські угоди. "Президент ще раз запевнив під час нашої розмови, що надасть законопроєкти щодо особливого статусу, зміни до Конституції та виборчого права", - сказав канцлер ФРН.

Готовність до "серйозного діалогу" з Росією

Очільник уряду ФРН також заявив про готовність до "серйозного діалогу з Росією про питання європейської безпеки". У зв'язку з цим він закликав Москву скористатись чинною пропозицією до діалогу, що надійшла від НАТО та США. Як зауважив Шольц, від Москви очікують "однозначних кроків для деескалації теперішньої напруги". Саме про це канцлер планує поговорити під час візиту до російської столиці, куди він вирушить 15 лютого.

На спільній пресконференції йшлося і про перспективу членства України в НАТО. Президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, підкреслив: з боку України не було сигналів, що членство в НАТО більше не є її метою. "Я вважаю, що ми повинні рухатись тим шляхом, який ми обрали", - сказав Зеленський, додавши: "На цьому шляху найголовніше - щоб наша армія була потужною. А куди цей шлях доведе і коли - подивимось".

Шольц висловив здивування тим, що Росія зробила предметом переговорів членство України в НАТО, оскільки, за його словами, зараз це питання не перебуває на порядку денному. Водночас канцлер Німеччини додав, що принцип відкритих дверей НАТО не може бути предметом дискусії, а одна держава не може вказувати іншій, який вибір їй робити.

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Канцлер ФРН запевнив у подальшій економічній підтримці України

Під час свого візиту до Києва Олаф Шольц також нагадав про економічну підтримку з Німеччини для України. "Жодна країна у світі так фінансово не підтримувала Україну. Таким чином ми зробили українську економіку більш незалежною від іноземного впливу. І я можу вас запевнити у тому, що ми продовжуватимемо цю підтримку", - заначив Шольц. Канцлер Німеччини анонсував швидку виплату 150 мільйонів євро з уже наявної кредитної лінії, а також додаткові 150 мільйонів євро нового кредиту "для стабілізації економіки країни".

Після зустрічі з українським президентом Олаф Шольц все ж таки надолужив те, що він не встиг зробити зранку - канцлер Німеччини поклав вінки на Алеї Героїв Небесної сотні та на Могилі невідомому солдату.

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