 Шольц у Києві: Питання членства України в НАТО зараз не актуальне | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2022

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Новини

Шольц у Києві: Питання членства України в НАТО зараз не актуальне

Під час візиту до Києва канцлер ФРН висловив здивування, що РФ зосередила переговори на членстві України в НАТО, яке зараз - неактуальне. Володимир Зеленський відповів, що для Києва це питання на порядку денному.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський у Києві 14 лютого 2022 року

Олаф Шольц і Володимир Зеленський у Києві

Під час візиту до Києва в понеділок, 14 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив здивування тим, що Росія зробила предметом переговорів членство України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), оскільки, за його словами, зараз цього питання немає на порядку денному.

"Щодо членства в альянсах, то на даний момент це не актуально. Тому трохи дивно, що російський уряд зробив предметом великих політичних дискусій питання, яке не стоїть зараз на порядку денному", - сказав він під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас Шольц додав, що принцип вільного вибору НАТО не може бути предметом дискусії, а одна держава не може вказувати іншій, де їй бути чи не бути.

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Натомість Зеленський наголосив, що "від України немає сигналу, що членство в НАТО - не її мета". "Це не перший сигнал, що це питання неактуальне. Він йде не з нашого боку, а зі сторони лідерів інших держав. Це точно питання не до нас", - наголосив Зеленський. 

З Києва Шольц вирушить до Москвина зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним 15 лютого. З січня між РФ, США, НАТО та лідерами західних держав відбуваються так звані безпекові переговори. Росія вимагає надати їй "гарантії безпеки", які серед іншого, містять вимогу не приймати Україну до НАТО.

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