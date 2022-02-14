Пристайко допустив відмову України від НАТО, Київ заперечив

Україна може відмовитися від перспективи вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією, заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю радіостанції BBC у понеділок, 14 лютого. Водночас міністерство закордонних справ (МЗС) України заявило, що слова посла "вирвані з контексту".

Зокрема, Пристайко заявив, що Київ готовий проявити "гнучкість" щодо своєї мети долучитися до НАТО, якщо це зупинить війну з Росією. При цьому він додав, що Україну уже давно підштовхують до такого рішення, зокрема "голоси з НАТО".

Своєю чергою речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook вказав, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції, але Україна наразі не є членом Альянсу чи іншого безпекового блоку, тому ключовим для України стає питання гарантій безпеки.

"Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням", - зазначив Ніколенко.

Він зауважив, що заради миру і збереження життів громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями. Однак жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України, додав Ніколенко.

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Пояснення Пристайка

Згодом у коментарі "Європейській правді" сам Пристайко зазначив, що курс України на вступ до Альянсу лишається, але Україна "вимушена шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз".

"Ми зараз на різних інтерв'ю тут пояснюємо, що НАТО (курс щодо НАТО. - Ред.) є навіть в Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО - бо ми не члени родини. Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в мінських домовленостях тощо", - сказав він.

Прагнення України вступити до НАТО закріплене в Конституції

Північноатлантичний альянс на саміті в Бухаресті у квітні 2008 року ухвалив політичну заяву, згідно з якою Україна та Грузія стануть членами НАТО, але відмовився надати їм план дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.

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У грудні 2014 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про відмову від позаблокового статусу країни. У лютому 2019 року Верховна рада схвалила поправки до Конституції, які закріплюють прагнення України увійти до складу НАТО. У червні 2020 року Україна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Президент України Володимир Зеленський вказував, що саме вступ до НАТО допоможе країні закінчити конфлікт у Донбасі, а ПДЧ в Альянсі стане сигналом для Росії. За його словами, Київ прагне реформувати свої збройні сили та оборонний сектор, однак "одними реформами Росію не зупинити".

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