Кулеба анонсував створення альянсу Україна-Польща-Великобританія

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок, 1 лютого, анонсував створення тристороннього союзу України, Польщі та Великобританії на тлі загострення російсько-українського конфлікту.

"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook. Він розповів, що з ініціативою створити його виступила у жовтні 2021 року українська сторона.

Мета нового союзу

Кулеба розповів, що новий формат співпраці є частиною стратегії щодо створення "малих альянсів" у контексті зовнішньої політики України. Він нагадав, що раніше уже були утворені об'єднання "Люблінський трикутник" з Польщею і Литвою, "Квадрига" з Туреччиною, "Асоційоване тріо" з Грузією і Молдовою.

"Новий формат не прив'язаний до локальної географії - це об'єднання країн, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю, готові до конкретних дій", - уточнив також Кулеба. "З'єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону", - повідомив міністр.

Офіційне оголошення про створення союзу планували на 2 лютого під час візиту до Києва міністерки закордонних справ Великобританії Ліз Трасс. Однак вона захворіла на COVID-19, і зустріч перенесли на невизначений термін.

Візит прем'єрів Джонсона та Моравецького

У вівторок у Києві перебуватиме з візитом британський прем'єр-міністр Борис Джонсон задля переговорів з президентом України Володимиром Зеленським через напруженість на кордоні з Росією. Крім того, цього дня анонсований приїзд прем'єр-міністрів Польщі та Нідерландів Матеуша Моравецького та Марка Рютте. У цих країнах підтримують поставки в Україну оборонного озброєння для захисту від Росії.

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