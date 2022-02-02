Путін: Якщо Україна піде в НАТО, доведеться воювати з Альянсом за Крим

Президент Росії Володимир Путін вважає, що у разі вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), РФ, можливо, довелося би воювати з Альянсом за анексований нею Крим. Про це він заявив під час пресконференції за підсумком зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 1 лютого в Москві.

"Тепер кажуть наступний крок - це Україна. Її треба прийняти в НАТО. В доктринальних документах України написано, що вони збираються повернути Крим, в тому числі військовим шляхом. Уявимо собі, що Україна - країна НАТО і починає ці військові операції. Нам що воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це подумав? Схоже, що ні", - сказав Путін.

Президент РФ також заявив, що головна ціль Сполучених Штатів - "стримання розвитку Росії", а Україна, в тому числі перспектива її членства НАТО, - лише "інструмент досягнення цієї мети".

Читайте також: Коментар: Чого хоче Путін? Питання залишається відкритим

Путін: вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" проігнорували

Коментуючи письмову відповідь США і НАТО на російські пропозиції так званих "гарантій безпеки", Путін заявив, що "принципові приводи для занепокоєння Росії проігнорували". "Ми не побачили адекватного врахування наших ключових вимог, що стосуються недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення наступальних систем озброєнь біля російських кордонів, а також повернення інфраструктури Блоку в Європі до стану 1997 року", - сказав він.

Путін наголосив, що допускати зміцнення безпеки одних держав за рахунок інших - неприпустимо.

Читайте також: Куди веде мова дипломатії РФ

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що відповідь Вашингтона "дає не дуже багато приводів для оптимізму", а міністр закордонних справ РФ заявив, що на питання припинення розширення НАТО "позитивної реакції не має".

