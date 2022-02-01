 Кризова дипломатія навколо України: яку роль відіграє Олаф Шольц | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.02.2022

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Європа

Кризова дипломатія навколо України: яку роль відіграє Олаф Шольц

Канцлер ФРН теж намагається зробити свій внесок у справу мирного врегулювання конфлікту навколо України. Ускладнює ситуацію той факт, що в його партії чимало політиків, які з розумінням ставляться до наративу Кремля.

Шольц з Макроном і Дудою в Берліні

Шольц з Макроном і Дудою в Берліні

Прагматично, без емоцій та зайвого шуму - саме так проводить свою політику новий канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Втім, протягом останніх тижнів багатьом здавалося, що "шуму" з його боку щодо конфлікту навколо України могло б бути і більше. Главу уряду ФРН критикували за те, що він уникає чіткої позиції у цьому питанні. Водночас, рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), яку він представляє, судячи з опитувань, усередині країни дещо впав.

Приводом для критики стала насамперед відмова Берліна постачати Україні озброєння. Ще за Анґели Меркель (Angela Merkel) на посаді канцлерки Німеччини цю позиції уряду країни мало розуміли міжнародні партнери. Адже протягом кількох років Німеччина продає зброю до Єгипту та Ізраїлю, постачає її курдам. То в чому ж різниця?

З невдоволенням влада деяких країн спостерігала останнім часом і за тим, як Берлін намагається виключити газопровід "Північний потік-2" зі списку можливих санкцій Заходу проти Москви. Ще в грудні 2021 року Шольц заявляв, що цей проєкт є "ініціативою приватного бізнесу" і процес його сертифікації "ніяк не пов'язаний з політикою".

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Роздратований канцлер

Питання про те, чи є Німеччина надійним партнером, ставили у зв'язку з цим у Вашингтоні. "Нісенітниця", - заявив із цього приводу Шольц 7 лютого, відповідаючи на запитання кореспондента CNN. Деяким здалося на той час, що канцлер ФРН відреагував незвично грубо. Зважаючи на все, його дратує, що в очах громадськості ситуація, що склалася, виглядає зовсім не так, як планували він сам і його радники.

Джерела у відомстві федерального канцлера стверджують, що за лаштунками Німеччина вже протягом тижнів активно працює над пошуком мирного вирішення конфлікту навколо України. До того ж, Берлін регулярно проводить консультації з європейськими та трансатлантичними партнерами на тему спільних кроків у разі можливої ​​ескалації. "Ми провели інтенсивну підготовку та обговорили, які конкретно санкції ми задіємо у разі військової агресії проти України", - наголосив канцлер ФРН під час візиту до США.

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"Володимире, треба поговорити!"

Можливо, річ у тому, що дипломатичні зусилля Берліна залишаються непоміченими громадськістю? "Нинішньому урядові Німеччини не пощастило, тому що він став до роботи якраз у той час, коли ця криза загострилася і перетворилася на трансатлантичну та євроатлантичну кризу", - вважає колишній глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger).

Ще кілька тижнів тому Ішинґер сам критикував кабінет Шольца за його позицію щодо України. Нині він його захищає. "Потрібно ставитися з розумінням до того, що канцлер Шольц, який ніколи раніше на цій посаді не зустрічався особисто з Володимиром Путіним або Джо Байденом, зараз не може, як Еммануель Макрон, просто зняти слухавку і сказати: "Володимире, давай обговоримо те й те ", - каже експерт із безпеки.

Тиждень дипломатії

7 лютого президент Франції провів п'ятигодинні переговори із російським лідером у Москві. Після цього він вирушив до Києва до президента України Володимира Зеленського, а потім - до Берліна. Увечері 8 лютого Макрон зустрічався у відомстві федерального канцлера з Шольцем та польським президентом Анджеєм Дудою. Назва цього формату переговорів, який існує вже 30 років і яким канцлер Німеччини скористався для пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту навколо України, - Веймарський трикутник.

Олаф Шольц під час пресконференції з Джо Байденом

Олаф Шольц під час пресконференції з Джо Байденом у Вашингтоні

По суті, Шольц намагається в такий спосіб перейти від дипломатичної оборони до дипломатичного наступу. Повернувшись із Вашингтона, він розпочав підготовку до візитів до Києва та Москви, які відбудуться 14 та 15 лютого.

До цього часу в Берліні побуває ще багато чільних гостей. 9 лютого - прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, а 10 лютого - лідери Естонії, Литви та Латвії. Щодо концентрації російських військ на кордоні з Україною, балтійські держави поділяють позицію Польщі. "Ми зараз у найважчому становищі з 1989 року", - констатував Дуда ввечері 8 лютого в Берліні.

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Що буде з "Північним потоком-2"?

У Східній Європі на тлі того, що Дуда називає "безпрецедентним" скупченням військ РФ на українському кордоні, зростає напруженість. Представникам країн цього регіону хочеться побачити більше жорсткості щодо Москви. З точки зору Польщі, адекватним інструментом для тиску на Кремль є "Північний потік-2".

Газопровід Північний потік-2

Газопровід "Північний потік-2" досі не введено в експлуатацію

Цей газопровід вже готовий, але ще не введений в експлуатацію. "Якщо Росія, наприклад, перетне кордон України з танками та військами, "Північного потоку-2" не буде", - наголосив Байден 7 лютого. Шольц, що стояв поруч, виявив стриманість. Вже давно він навіть не вимовляє вголос назву "Північний потік-2".

Дехто в СДПН ставиться з розумінням до РФ

Ця стриманість Шольца має конкретні причини. Адже канцлер ФРН має враховувати настрої у власній партії. А в СДПН традиційно багато хто ставиться до Росії з розумінням. У лівому крилі партії прихильники традиції історичної східної політики СДПН прагнуть зближення з Росією. Зі свого боку, члени СДПН зі східнонімецьких федеральних земель переслідують економічні інтереси, що беруть початок ще з часів НДР.

"Північний потік-2" виходить із вод Балтійського моря у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія. Прем'єр-міністерка цієї землі Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig) уже протягом кількох років докладає багатьох зусиль до того, щоб цей проєкт був успішно втілений. Таким чином вона, по суті, робить одну справу зі своїм однопартійцем - колишнім канцлером Німеччини та близьким другом Путіна Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder).

Ексканцлер у газовому бізнесі

Програвши парламентські вибори 2005 року, Шредер влаштувався на роботу у сфері газового бізнесу в Росії. Сьогодні Шредер є головою ради директорів компанії Nord Stream 2 AG - оператора будівництва газопроводу "Північний потік-2", а також головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG - оператора газопроводу "Північний потік". З 2017 року Шредер очолює також наглядову раду директорів державної нафтової компанії "Роснефть", востаннє його переобрали на цю посаду в червні 2021 року.

Хороші друзі: Путін і Шредер

Хороші друзі: Володимир Путін і Ґергард Шредер

4 лютого 2022 року пресслужба "Газпрому" повідомила, що колишнього канцлера Німеччини висунуто кандидатом до складу ради директорів компанії. Обрання членів ради відбудеться 30 червня у Санкт-Петербурзі у рамках річних загальних зборів акціонерів "Газпрому".

З точки зору експерта Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики Родеріха Кізеветтера (Roderich Kiesewetter), за номінацією Шредера на цю посаду криється розрахунок Кремля. "Це шаховий хід Росії, спрямований на те, щоб розколоти уряд Німеччини щодо можливих санкцій проти "Північного потоку-2" і таким чином дискредитувати країну в цілому", - вважає він.

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"Канцлер Німеччини - це я!"

Канцлер ФРН Олаф Шольц рішуче відкидає таку критику. У Вашингтоні він заявив в інтерв'ю CNN щодо Шредера: "Він не говорить від імені уряду (Німеччини. - Ред.). Він не працює в уряді. Він - не уряд. Федеральний канцлер зараз я, і про політичні стратегії Німеччини повідомляю я".

Щодо можливих санкцій проти Росії, то тут стратегія Шольца поки що позбавлена ​​конкретики. Адже глава уряду ФРН наполегливо не хоче говорити прямо: відмовиться Німеччина від цього проєкту у разі ескалації конфлікту щодо України чи ні. Шольц пояснює це тим, що Берлін не хоче зашкодити своїй ролі посередника. До того ж, як каже канцлер ФРН, Німеччина "не хоче викладати на стіл усі карти", тому що "необхідно, щоб Росія зрозуміла: може статися ще багато, навіть набагато більше, ніж те, на що вона себе налаштовує".

  • Соціал-демократ Олаф Шольц

    Новий уряд Німеччини

    Олаф Шольц замінив Анґелу Меркель на посаді канцлера ФРН

    Соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) став наступником канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). 63-річний Шольц - досвідчений політик, в уряді Меркель він був міністром фінансів, а раніше - бургомістром Гамбурга.

  • Вольфґанґ Шмідт

    Новий уряд Німеччини

    Вольфґанґ Шмідт

    Вольфґанґ Шмідт (Wolfgang Schmidt) із СДПН очолив відомство федерального канцлера. Подейкують, що ніхто інший не знає майбутнього главу уряду Олафа Шольца так добре, як він. Вже 20 років ці два уродженці Гамбурга працюють разом. 51-річний Шмідт вірив, що Шольц може стати канцлером, коли багато хто про це навіть не думав.

  • Карл Лаутербах

    Новий уряд Німеччини

    Карл Лаутербах

    Один із головних сюрпризів у новому Кабінеті міністрів ФРН - поява в ньому 58-річного Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Соціал-демократ, лікар за освітою, за час пандемії став одним із медійних символів боротьби з коронавірусом, виступаючи у десятках ток-шоу з порадами та поясненнями. Спочатку його призначення на цю посаду не планувалося.

  • Крістіне Ламбрехт

    Новий уряд Німеччини

    Крістіне Ламбрехт

    Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) зі СДПН у старому уряді була міністеркою юстиції. Тепер вона очолила міноборони. 56-річній юристці дісталося міністерство, яке в Німеччині вважається одним із найбільш непростих. За нової міністерки закордонні місії Бундесверу піддаватимуться систематичній оцінці. Ламбрехт - третя жінка на чолі міноборони ФРН.

  • Губертус Гайль

    Новий уряд Німеччини

    Губертус Гайль

    До нового уряду увійшов 49-річний соціал-демократ Губертус Гайль (Hubertus Heil), який очолив міністерство праці ФРН. Аналогічну посаду він обіймав у попередньому уряді Анґели Меркель.

  • Клара Ґейвіц та Олаф Шольц

    Новий уряд Німеччини

    Клара Ґейвіц

    Клара Ґейвіц (Klara Geywitz) очолила новостворене міністерство будівництва та житла. У планах уряду - будівництво 400 тисяч квартир щорічно. 45-річна уродженка Бранденбурга багато років брала активну участь у місцевій та державній політиці. Вона - заступниця голови регіонального відділення Соціал-демократичної партії Німеччини. Канцлер Шольц бачить у ній "дуже великий талант".

  • Ненсі Фезер

    Новий уряд Німеччини

    Ненсі Фезер

    Міністерство внутрішніх справ уперше очолила жінка. 51-річна адвокатка Ненсі Фезер (Nancy Faeser) родом із Гессена, де була лідеркою регіонального відділення СДПН та головою парламентської фракції у ландтазі. Фезер хоче зосередитись на боротьбі з правим екстремізмом і вже пообіцяла суттєво підвищити рівень оснащення поліції. Люди мають право на безпеку у країні, заявила вона.

  • Свенья Шульце (праворуч) та Джон Керрі

    Новий уряд Німеччини

    Свенья Шульце

    53-річна Свенья Шульце (Svenja Schulze) із СДПН раніше була міністеркою довкілля, а тепер очолила міністерство економічного співробітництва та розвитку. "Глобальні питання завжди цікавили мої думки", - сказала Шульце на презентації Кабінету. За її словами, вона впевнено почувається на міжнародній арені.

  • Крістіан Лінднер

    Новий уряд Німеччини

    Крістіан Лінднер

    Крістіан Лінднер (Christian Lindner) отримав одну із ключових посад у новому Кабінеті. Він очолив міністерство фінансів - ця посада вважається у федеральному уряді другою за важливістю після канцлера. 42-річний політик з 2013 року є головою ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП).

  • Марко Бушманн

    Новий уряд Німеччини

    Марко Бушманн

    Ще один ліберал, який увійшов до нового уряду, - 44-річний юрист Марко Бушманн (Marco Buschmann). Він обійняв посаду міністра юстиції. Бушманн добре знає партію, він брав участь у її реформуванні після того, як ВДП не пройшла до Бундестагу на виборах 2013 року. Останні чотири роки Бушманн був головою фракції ВДП у Бундестазі.

  • Фолькер Віссінґ

    Новий уряд Німеччини

    Фолькер Віссінґ

    Міністерський пост отримав й генеральний секретар ВДП 51-річний Фолькер Віссінґ (Volker Wissing). Він став міністром транспорту та цифрової інфраструктури. Віссінґ уже знайомий з роботою у складі коаліції з Зеленими та соціал-демократами. У Рейнланд-Пфальці він був членом уряду за участю цих партій.

  • Беттіна Штарк-Вацінґер

    Новий уряд Німеччини

    Беттіна Штарк-Вацінґер

    Четвертою міністеркою нового уряду від ВДП стала Беттіна Штарк-Вацінґер (Bettina Stark-Watzinger), яка очолила міністерство освіти та науки. Останні чотири роки вона була депутаткою Бундестагу. Під час передвиборчої кампанії Штарк-Вацінґер приділяла багато уваги темі освіти, закликала до "фундаментальної зміни системи".

  • Анналена Бербок

    Новий уряд Німеччини

    Анналена Бербок

    Співголова Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) була кандидаткою у канцлери та мала непогані шанси обійняти цю посаду. Досягти цієї мети їй не вдалося, проте Зелені покращили результат порівняно з виборами 2017 року. Бербок стала міністеркою закордонних справ. Таким чином вона є другою представницею Зелених на чолі МЗС після Йошки Фішера, який очолював це відомство з 1998-го до 2005 року.

  • Роберт Габек

    Новий уряд Німеччини

    Роберт Габек

    Роберт Габек (Robert Habeck) з 2018 року є співголовою партії Зелених. 52-річний філософ та колишній міністр в уряді землі Шлезвіг-Гольштейн очолив заново створене міністерство економіки та захисту клімату. Окрім того, Габек став віцеканцлером.

  • Джем Ездемір

    Новий уряд Німеччини

    Джем Ездемір

    Колишній співголова партії Зелених Джем Ездемір (Cem Özdemir) очолив міністерство сільського господарства. Цьому рішенню передувала запекла боротьба за міністерські портфелі серед Зелених. Її програв голова фракції Зелених у Бундестазі Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) із лівого крила партії. Ездемір став першим членом федерального уряду, який має турецьке походження.

  • Штеффі Лемке

    Новий уряд Німеччини

    Штеффі Лемке

    Головою міністерства охорони навколишнього середовища, безпеки ядерних реакторів та захисту споживачів стала Штеффі Лемке (Steffi Lemke). З 2002-го до 2013 року вона була федеральною виконавчою секретаркою партії Зелених. За професією Лемке - інженерка-агрономка. У Бундестазі 53-річна політикиня зі Східної Німеччини приділяла особливу увагу боротьбі за захист морів від забруднення.

  • Анне Шпіґель

    Новий уряд Німеччини

    Анне Шпіґель

    Ще одна представниця Зелених, Анне Шпігель (Anne Spiegel), очолила міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді. Вона добре знайома з цією тематикою, оскільки керувала подібним міністерством у Рейнланд-Пфальці. 40-річну Шпіґель відносять до представників лівого крила Зелених.

  • Клаудія Рот

    Новий уряд Німеччини

    Клаудія Рот

    Клаудія Рот (Claudia Roth) стала міністеркою з питань культури та ЗМІ. 66-річна Рот у минулому двічі була співголовою партії Зелених і досі є однією із найвідоміших її представниць у країні. З 2013 року вона обіймає посаду віцеголови Бундестагу. У молодості Рот була менеджеркою анархістського музичного гурту Ton Steine Scherben.

    Автор: Сергій Гуща, Марина Барановська


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