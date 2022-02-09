 ФРН, Франція та Польща хочуть уникнути війни у конфлікті навколо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2022

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Новини

ФРН, Франція та Польща хочуть уникнути війни у конфлікті навколо України

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, Німеччину, Францію та Польщу об'єднує одна мета - "зберегти мир у Європі за допомогою дипломатії, чітких сигналів та готовності діяти спільно".

Олаф Шольц, Анджей Дуда та Еммануель Макрон під час пресконференції перед переговорами у Берліні

Олаф Шольц, Анджей Дуда та Еммануель Макрон під час пресконференції перед переговорами у Берліні

Німеччина, Франція та Польща продемонстрували єдність у питанні врегулювання конфлікту навколо України. "Наше спільне завдання - попередити війну у Європі", - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у вівторок ввечері, 8 лютого, під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Польщі Анджеєм Дудою у Берліні.

"Всіх нас об'єднує одна мета - зберегти мир у Європі за допомогою дипломатії, чітких сигналів та готовності діяти спільно", - сказав Шольц. За його словами, стягнення російських військ до українського кордону викликає велику стурбованість.

"Подальше порушення територіальної цілісності та суверенітету України неприпустиме та призведе до далекосяжних наслідків для Росії - політичних, економічних та точно геостратегічних", - попередив канцлер.

Шольц зазначив, що Берлін, Париж і Варшава хочуть досягти "деескалації надзвичайно напруженої ситуації". "Нам потрібні переговори та рішення", - сказав він.

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Президент Франції закликає до діалогу з РФ

Своєю чергою Макрон заявив, що Німеччина, Франція та Польща мають чітку мету - не допустити війни РФ проти України. За словами французького лідера, "єдиний спосіб, який дозволить нам забезпечити мир в Україні" - це діалог з Росією.

Дуда зазначив, що зустріч з Шольцом та Макроном продемонструвала, що у ЄС є воля до пошуку шляхів врегулювання кризи навколо України. "Ми маємо знайти рішення, щоб уникнути війни, - сказав президент Польщі. - Я думаю, нам вдасться". 

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