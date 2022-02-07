Канцлер ФРН Шольц бачить прогрес у вирішенні конфлікту навколо України

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) помітив у конфлікті навколо України "зростаюче покращення ситуації". Про це він заявив телеканалу ARD у неділю, 6 лютого, напередодні першого візиту до США на посаді глави уряду Німеччини.

За його словами, незважаючи на те, що взаємні звинувачення залишаються у центрі переговорів Росії та країн Заходу, сторонам вдалося просунутися вперед. Шольц додав, що він "особисто трохи пишається" досягнутим прогресом.

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Офіційний Берлін готовий посилити присутність збройних сил ФРН (Бундесверу) у балтійських державах, зазначив глава німецького уряду. Шольц знову окреслив два компоненти стратегії щодо Москви - Захід висловлює готовність до діалогу з Росією, проте у разі агресії щодо України їй доведеться заплатити високу ціну.

Російські війська на українських кордонах

Берлін знову відкинув можливість постачання зброї Києву

Водночас канцлер ФРН вкотре відкинув можливість постачання Києву озброєнь. "Федеральний уряд протягом багатьох років дотримується чіткого курсу - ми не поставляємо (озброєння. - Ред.) у кризові регіони і не постачаємо летальне озброєння Україні", - наголосив Шольц. Така позиція Берліна викликає різку критику не лише у Києві, а й у Польщі, балтійських країнах, а також у низці інших держав.

Раніше канцер ФРН заявив тижневику Bild am Sonntag, що мета майбутньої зустрічі з президентом США Джозефом Байденом у Білому домі - "надіслати Кремлю одностайне послання: порушення суверенітету України та її територіальної цілісності принесе Росії жорсткі наслідки в політичному, геостратегічному та економічному плані". З цим згодні всі європейські союзники, наголосив Шольц.

Москві погрожують санкціями за агресію проти Києва

Напруженість у відносинах Заходу та Росії в останні місяці зросла. РФ з другої половини 2021 року перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців, пояснивши це військовими навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни.

Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів. Західні держави закликають Росію відвести війська від кордону України та погрожують жорсткими санкціями.