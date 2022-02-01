У партії німецького канцлера Шольца визначилися із позицією щодо України

Курс канцлера ФРН, соціал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо конфлікту навколо України підтримало все керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Таку заяву зробив нещодавно обраний співголова цієї партії Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) у понеділок, 31 січня, в ефірі телеканалу ARD. Про це він заявив після розширеного засідання правління партії, метою якого було виробити єдину позицію СДПН у відносинах із Росією.

"Ми чітко говоримо, від кого походить ескалація. Ми чітко говоримо: всі варіанти (реакції на цю ескалацію. - Ред.) підлягають обговоренню. Наразі важливі дипломатія та мир", - наголосив політик. За словами Клінґбайля, саме це є єдиним підходом СДПН і "цю позицію поділяють всі, хто взяв і бере на себе відповідальність у сфері соціал-демократії".

Співголова СДПН зазначив також, що рішення про те, яку позицію займає його партія, ухвалив він, а також співголова партії Саскія Ескен (Saskia Esken) та канцлер Німеччини Олаф Шольц. "Те, що говоримо ми, йде від імені всієї СДПН", - наголосив він.

Можливі санкції проти "Північного потоку-2"

За інформацією агенції dpa, у зустрічі керівництва партії 31 січня взяла участь і прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург - Передня

Померанія Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig). Досі вона активно відстоювала проєкт "Північний потік-2" і виступала проти запровадження санкцій щодо нього, намагаючись захистити робочі місця у її федеральній землі, пов'язані із запуском цього газопроводу.

Відповідаючи на запитання про те, які санкції проти Росії підтримає СДПН у разі вторгнення РФ в Україну, Клінґбайль не став згадувати "Північний потік-2", однак зазначив: "Думаю, фразу про те, що розглядаються всі варіанти, неможливо зрозуміти неправильно. Це значить, ніщо не залишиться осторонь". Більш конкретно говорити на цю тему він, однак, відмовився, щоб "не дозволити Росії розкрити карти".

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Критика СДПН за нечітку позицію щодо України

Останнім часом уряд Німеччини, очолюваний СДПН, неодноразово критикували всередині країни і на міжнародній арені через суперечливу позицію в ситуації навколо України. Багато хто вважає, що Берлін чинить недостатній тиск на Москву, щоб запобігти воєнному конфлікту.

Найближчу до російської позицію займає ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder), який, за його словами, сподівається, "що Україна нарешті перестане брязкати зброєю". З іншого боку, колишній міністр економіки, а пізніше глава МЗС та ексголова СДПН Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) каже, що "Північного потоку-2" бути не може, якщо Росія нападе на Україну і пропонує "без усяких табу та ідейних заборон" обговорити можливість постачання зброї Україні.

Що стосується Олафа Шольца, то він не відразу зайняв чітку позицію щодо можливих санкцій проти РФ. Крім того, очолюваний ним уряд Німеччини відмовив Україні у постачанні озброєнь.

30 січня в ефірі громадсько-правового телеканалу ZDF Ларс Клінґбайль підтвердив цю позицію. "Я не підтримую ідею постачання озброєнь до кризових регіонів, неважливо, з якої країни", - заявив він.

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