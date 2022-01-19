Шольц: Діалог може не знизити напругу з РФ, але мовчання - не вихід

Діалог з Росією може не знизити напругу, але мовчання - не вихід, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у середу, 19 січня, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який цьогоріч проходить в онлайн-форматі.

"З початку січня з Росію проводяться інтенсивні переговори. Поки зарано говорити, чи призведуть вони до деескалації ситуації, яку Росія створила, сконцентрувавши 100-тисячне військо вздовж кордону з Україною. Але після років зростання напруженості мовчати - нерозумний варіант", - сказав він.

Шольц додав, що з Росією відбуваються перемовини у різних форматах щодо "суверенітету та територіальної цілісності України, а також щодо ключового принципу - що кордони не можна порушувати силою". "Росії відомо про нашу рішучість", - наголосив канцлер.

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Як повідомлялося, Організація північноатлантичного договору (НАТО) вважає, що РФ спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула Альянс до поступок. Росія вимагає від НАТО зобов'язатись не приймати нових членів, зокрема Україну. 10 січня РФ провела безпекові переговори зі США, 12 січня - з НАТО. На них Москві не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО. Альянс наполягає, що лише Київ та 30 країн-членів організації можуть вирішувати питання готовності України до вступу.

У середу до Києва приїхав державний секретар США Ентоні Блінкен, аби поговорити з українською владою "про тиждень інтенсивної дипломатії, який провели з Росією, та скоординувати наступні кроки". З Києва держсекретар поїде до Берліна, де з міністрами закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock), Франції Жаном-Івом Ле Дріаном і Великобританії Ліз Трасс обговорить стримування подальшої агресії Росії проти України. 21 січня у Женеві Блінкен проведе зустріч з Сергієм Лавровим - міністром закордонних справ РФ.