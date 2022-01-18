"Північний потік-2": ФРН готова говорити про "все" у разі нападу на Україну

Німеччина готова до дискусії щодо можливої відмови від газопроводу "Північний потік-2" в разі нападу Росії на Україну. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок, 18 січня.

"Зрозуміло, що (Росії. - Ред.) доведеться заплатити високу ціну і що обговорювати треба все, якщо буде військове вторгнення в Україну", - сказав Шольц, відповідаючи на питання, чи належить відмова від газопроводу до можливих санкцій у разі нападу Росії на Україну.

Водночас німецький канцлер наголосив на тому, що Берлін докладає всіх зусиль, аби зупинити нинішню ескалацію між Росією та Україною та "запевнитися, що немає загрози територіальній цілісності України та військової агресії проти України". Для цього, за словами Шольца, відбуваються розмови на європейському рівні, у Раді НАТО-Росія, в рамках ОБСЄ, а також на двосторонньому рівні між США та Росією.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і канцлер Німеччини Олаф Шольц

Водночас Столтенберг закликав усі країни-члени НАТО диверсифікувати свої джерела енергопостачання. Відповідаючи на запитання, чи можна вважати "Північний-потік-2" політичним проєктом, генсек НАТО заявив, що серед членів Альянсу є "різні погляди на це". "Але всі члени Альянсу погоджуються з важливістю диверсифікації наших джерел енергії та постачальників з низки причин, зокрема екологічних, а також безпекових", - сказав він.

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Столтенберг також повідомив, що найближчим часом відбудуться нові переговори на рівні Ради НАТО-Росія через зростання напруги між Москвою та Києвом. Він назвав "реальним ризиком" для безпеки Європи поведінку Росії, яка розмістила велику кількість своїх військових на кордоні з Україною.

Висока ціна ескалації для Росії

Генсек НАТО також наголосив на чіткому сигналі, який Альянс надсилає Росії: ескалація конфлікту з Україною матиме високу ціну для Москви. Зокрема, йдеться про економічні, фінансові і політичні санкції. Схожі слова пролунали також з боку німецького канцлера Шольца.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Федеральне агентство з мереж (BNetzA) Німеччини призупинило процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", відзначивши, що відновлення цього процесу можливе лише після того, як оператор газопроводу, зареєстрований у Швейцарії, надасть необхідні документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.

За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації, ймовірно, затягнеться до другої половини 2022 року. Газопровід "Північний потік-2" з'єднує Росією та Німеччину дном Балтійського моря та є спірним як у ЄС, так і в самій Німеччині.