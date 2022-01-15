 CIT: Росія перекидає ″Іскандери″ у бік України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

CIT: Росія перекидає "Іскандери" у бік України

Залізничні ешелони виїхали з Улан-Уде та Біробіджана, неподалік яких дислокуються 103-та та 107-та ракетні бригади, вказали розслідувачі Conflict Intelligence Team.

Російський ракетний комплекс Іскандер (архівне фото)

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) виявила у соцмережах кілька відео, з яких зробила висновок про перекидання ракетних комплексів "Іскандер" зі Східного військового округу на захід Росії. Про це CIT повідомила у суботу, 15 січня.

За даними розслідувачів, відео, що з'явилися в соцмережах 11 та 13 січня, було знято на Уралі та Далекому Сході. Аналітики CIT вважають, що на записах присутні пускові установки, транспортно-зарядні машини та ракети комплексу "Іскандер". Залізничні ешелони виїхали з Улан-Уде та Біробіджана, неподалік яких дислокуються 103-та та 107-а ракетні бригади, стверджують розслідувачі. "Про перекидання 107-ої ракетної бригади "в Україну" також згадується у коментарях до одного з відео з військовою технікою", - зазначається далі.

Читайте також: Росія та Україна. Як вони опинились на порозі великої війни

Міноборони РФ пояснило перекидання частин та з'єднань "раптовою перевіркою" з висуванням на полігони "на значній відстані від пунктів постійної дислокації". У CIT поставили це твердження під сумнів. "По-перше, до навчань "Схід-2022", у рамках підготовки до яких нібито проводиться перекидання, ще 8 місяців", - зазначили розслідувачі. "По-друге, можна згадати, що у 2014 році перекидання російських регулярних частин для введення на територію України також пояснювали навчаннями", - наголошується у повідомленні.

Дивитись відео 01:55

Війна на Донбасі: як виживають місцеві на передовій (16.12.2021)

Реклама

Докладно

Монітор комп'ютера під час хакерської атаки

Перевірка на міцність. Хто стоїть за кібератаками в Україні?

Україна зазнала хакерської атаки, звучать підозри на адресу РФ. Експерти критикують використання допомоги Заходу.  

Старт ракети-носія Falcon-9 компанії SpaceX (фото з архіву)

Як Україна відновлює космічну галузь після розриву з Росією

Чи можна говорити після запуску супутника СІЧ-2-30 про відновлення космічної галузі України - у матеріалі DW.  