CIT: Росія перекидає "Іскандери" у бік України

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) виявила у соцмережах кілька відео, з яких зробила висновок про перекидання ракетних комплексів "Іскандер" зі Східного військового округу на захід Росії. Про це CIT повідомила у суботу, 15 січня.

За даними розслідувачів, відео, що з'явилися в соцмережах 11 та 13 січня, було знято на Уралі та Далекому Сході. Аналітики CIT вважають, що на записах присутні пускові установки, транспортно-зарядні машини та ракети комплексу "Іскандер". Залізничні ешелони виїхали з Улан-Уде та Біробіджана, неподалік яких дислокуються 103-та та 107-а ракетні бригади, стверджують розслідувачі. "Про перекидання 107-ої ракетної бригади "в Україну" також згадується у коментарях до одного з відео з військовою технікою", - зазначається далі.

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Міноборони РФ пояснило перекидання частин та з'єднань "раптовою перевіркою" з висуванням на полігони "на значній відстані від пунктів постійної дислокації". У CIT поставили це твердження під сумнів. "По-перше, до навчань "Схід-2022", у рамках підготовки до яких нібито проводиться перекидання, ще 8 місяців", - зазначили розслідувачі. "По-друге, можна згадати, що у 2014 році перекидання російських регулярних частин для введення на територію України також пояснювали навчаннями", - наголошується у повідомленні.