У Німеччині закликають використати "Північний потік-2" для тиску на Путіна

Газопровід "Північний потік-2" слід використовувати для тиску на Росію, вважає очільник комітету німецького Бундестагу з закордонних справ, представник правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Міхаель Рот (Michalen Roth) "Ми робимо ставку на політико-дипломатичне рішення, і санкції також є частиною дипломатичного інструментарію", - заявив він у вівторок, 18 січня, в інтерв'ю телекомпанії ARD.

За його словами, у разі нової російської агресії проти України не можна виключати нічого. "Якщо нам дійсно доведеться застосувати санкції, а я все ще сподіваюся, що ми зможемо цього уникнути, то ми не можемо наперед виключати речі, які можуть вимагати наші партнери в Євросоюзі", - сказав Рот.

Гофрайтер: Німеччина не залежить від "ПП-2"

У свою чергу голова комітету у справах ЄС у Бундестазі Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) закликав відкласти рішення про введення "Північного потоку-2" в експлуатацію на максимально можливий термін. "Вже тільки з геостратегічних причин було б розумно залишити питання відкритим якнайдовше", - сказав Гофрайтер агентству AFP. Інакше Німеччина випустила б із рук "засіб тиску на президента Росії Володимира Путіна".

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На думку Гофрайтера, "ПП-2" проблематичний із двох причин: по-перше, через захист клімату, а по-друге, тому що Путін за його допомогою може постачати газ в обхід Польщі та України. Як вважає політик, Німеччина також "не залежить в питанні поставок від додаткового "ПП-2”, тому що трубопроводи, які проходять через Україну, вже відповідним чином заповнені".

Путін "боїться демократичних рухів у сусідніх країнах"

Водночас, обидва політики закликають до діалогу з Росією для вирішення існуючих проблем. Рот пропонує використовувати такі формати, як Рада НАТО-Росія, а також економічне співробітництво. На його думку, Путін найбільше боїться демократичних рухів у сусідніх країнах. "Реальна небезпека для Росії йде не від зброї, а від сигналу демократії та свободи, і тут ми не можемо йти на жодні поступки", - сказав Рот.

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Своєю чергою Гофрайтер зазначив, що Німеччина має "продовжувати вести інтенсивний діалог з Росією, не проявляючи при цьому наївності щодо Путіна, який у минулому не особливо прагнув дотримуватися домовленостей". "Звичайно, у діалозі з Путіним нам потрібні інструменти деескалації, і було б розумно спробувати поглибити переговори щодо роззброєння структурованим чином", - додав він.

У листопаді 2021 року Федеральне агентство з мереж (BNetzA) у Бонні призупинило процес сертифікації нового газопроводу, відзначивши, що відновлення цього процесу можливе лише після того, як оператор Цуг, що базується в однойменному швейцарському місті, надасть необхідні документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління газопроводом.

За оцінками німецького регулятора, процес сертифікації, ймовірно, затягнеться до другої половини 2022 року.