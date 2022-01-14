Сенат США відхилив законопроєкт про санкції щодо "Північного потоку-2"

Сенат США увечері в четвер, 13 січня, відхилив законопроєкт про санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", запропонований республіканцем зі штату Техас Тедом Крузом. Під час голосування документ не отримав необхідного мінімуму у 60 голосів для його ухвалення.

Ініціатива Круза передбачала запровадження обмежень щодо організацій, відповідальних за проєктування, будівництво та експлуатацію газопроводу, зокрема, проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG, а також низки їхніх працівників протягом 15 днів з моменту ухвалення закону. В адміністрації президента США Джо Байдена раніше висловлювали побоювання, що такі санкції призвели б до погіршення відносин між Вашингтоном та Берліном.

Своєю чергою група сенаторів-демократів на чолі з Робертом Менендесом 12 січня внесла альтернативний проєкт обмежувальних заходів, викладених у законі "Про захист суверенітету України 2022 року", які, за даними американських ЗМІ, вже отримали схвалення в Білому домі. Серед них - замороження американських активів президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, глави МЗС РФ Сергія Лаврова та міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Аналогічні санкції пропонується запровадити проти командувачів різними видами російських військ та інших людей, яких Білий дім визнає причетними до "агресії проти України".

Крім того, у разі ескалації з боку РФ законопроєкт передбачає запровадження санкцій щодо не менш ніж трьох російських фінансових інституцій, з-поміж яких: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Альфа-банк", "Совкомбанк", "Транскапиталбанк" та інші.

Водночас документом пропонується заборонити операції з суверенним боргом Росії та визначити додаткові сектори й галузі російської економіки, щодо яких має бути запроваджено санкції, включно з нафто- й газовидобувними та переробними. У законопроєкті йдеться, що США також мають розглянути всі доступні заходи для запобігання запуску газопроводу "Північний потік-2".

"Північний потік-2" та санкції

США, Україна, Польща та балтійські країни активно виступають проти будівництва "Північного потоку-2", побоюючись посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Вашингтон запровадив штрафні санкції щодо фірм, які беруть участь у спорудженні трубопроводу, але ці заходи не торкнулися Nord Stream 2 AG.

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