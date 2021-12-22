США очікують зупинки "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну

Сполучені Штати Америки (США) очікують на зупинку "Північного потоку-2" у разі, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну, заявила у вівторок, 11 січня, на брифінгу заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

За її словами, Вашингтон зараз працює з ФРН та ЄС над тим, щоб уповільнити розгляд ними питання щодо використання газопроводу "Північний потік-2". Чинна влада ФРН зробила для цього значні кроки, а також повторно підтвердила досягнуті з попереднім урядом домовленості щодо майбутнього "Північного потоку-2" у разі нової російської агресії щодо України, зазначила Нуланд. За такого стану справ роботу газопроводу буде призупинено, переконана представниця Держдепартаменту.

Будівництво "Північного потоку-2" було закінчено на початку вересня 2021 року. У середині листопада Федеральне агентство з мереж ФРН призупинило процедуру сертифікації газопроводу, зазначивши, що вона стане можливою лише після того, як оператор Nord Stream 2 AG пред'явить документи про створення в Німеччині окремої компанії для управління "Північним потоком-2".

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У Держдепі США пояснили, хто має право ухвалювати рішення про членство в НАТО

Крім того Нуланд дала оцінку переговорам Заходу та Кремля з питань безпеки. Вона охарактеризувала консультації США і РФ, що відбулися в Женеві на рівні заступників міністрів закордонних справ як "конструктивні".

Водночас заступниця держсекретаря США не оминула увагою вимоги Кремля щодо питань безпеки, у тому числі відмови НАТО від розширення на схід та прийому до свого складу України. Рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі залишаються за країною-заявником та 30 державами-членами НАТО. Ніхто інший не має права голосу чи вето за цими рішеннями, зазначила Нуланд.

Також представниця Держдепу застерегла Москву від подальшої агресії щодо України. Якщо Росія вторгнеться в сусідню державу або дестабілізує обстановку, Вашингтон разом із союзниками і партнерами готові запровадити санкції, у тому числі ті, що суттєво позначаться на економіці та фінансовій системі РФ, зазначила Нуланд.

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Нуланд про війська РФ на кордоні з Україною

У 2021 році Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько ста тисяч військовослужбовців, пояснюючи це навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни. Росія заперечує плани військової операції та звинувачує країни Заходу у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Росіянам слід приділити увагу фінансовій стороні розміщення військ на українському кордоні, вважає заступниця держсекретаря США. Розміщення сотень тисяч військовослужбовців, техніки та озброєнь (на кордоні РФ та України. - Ред.) вкрай дорого, зазначила вона. "Якбит у мене було російське громадянство, я б хотіла, щоб ці кошти були спрямовані на охорону здоров'я, освіту або дороги, а не губилися у великому обсязі у створеній кризі", - підкреслила заступниця голови Держдепартаменту.