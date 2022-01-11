Вторгнення РФ до України стане вердиктом для НАТО - Єрмак

Імовірний напад Росії на Україну стане вердиктом для Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і великою проблемою для країн Заходу. Таку думку висловив керівник Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 від 10 січня.

"Якщо це трапиться (вторгнення. - Ред.) - це буде вердиктом для НАТО і великою проблемою. Адже західним країнам доведеться пояснювати, чому після стількох розмов, це трапилось", - зазначив Єрмак. Він додав, що розв'язання ситуації в Україні буде "однією з найбільших перемог партнерів держави", натомість ескалація - "одним із найбільших програшів".

Україна більш готова, ніж в 2014

За словами глави ОП, Україна більше підготовлена до можливої ескалації, ніж в 2014 році. Єрмак переконаний, що "понад 90 відсотків українців стануть на захист країни" в такому разі. На його думку, напад Росії на Україну стане кінцем будь-якої безпеки не лише в Європі, а й у всьому світі. Єрмак каже, що говорити з Росією про НАТО треба починати з питання припинення війни в Україні.

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Коментуючи категоричну позицію РФ щодо неприйому України до НАТО, Єрмак зазначив, що мета євроатлантичної інтеграції України закріплена в Конституції і лише українці та країни Альянсу можуть вирішувати щодо цього. "Членство в НАТО як мета закріплена в нашій Конституції, і тільки ми й члени НАТО можемо вирішувати. Якщо якісь члени НАТО проти, то нехай скажуть про це належним чином, чесно і дружньо", - сказав він.

Переговори в Женеві

10 січня в Женеві відбулись переговори США та РФ з питань безпеки, на яких Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в НАТО, на чому наполягає Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок.

З осені РФ стягує війська до кордону з Україною, що, на думку розвідок, може свідчити про підготовку до вторгнення. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі реалізації такого сценарію. У Кремлі підготовку до вторгнення заперечують. ​​​​​​​