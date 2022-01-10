Зустріч у Женеві: РФ каже про відсутній прогрес щодо заборони України в НАТО

Москві та Вашингтону під час переговорів у Женеві з питань безпеки, які тривали близько восьми годин, не вдалося досягнути прогресу в питанні заборони членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), на чому наполягає Росія. Про це на брифінгу ввечері понеділка, 10 січня, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков за результатами зустрічі з заступницею державного секретаря США Венді Шерман, пише Reuters.

Росія прагне отримати "залізну" гарантію, що Україні ніколи не дозволять приєднатися до Північноатлантичного альянсу, оскільки це, на переконання Кремля, становитиме серйозну загрозу національній безпеці Росії. Як зазначив після завершення зустрічі Рябков, доля майбутніх контактів частково залежатиме від прогресу у вказаному питанні.

Натомість Шерман після переговорів заявила журналістам, що США нікому не дозволять порушувати політику "відкритих дверей" НАТО. Вона відкинула вимоги Кремля щодо неможливості розширення Альянсу на схід, повідомляє агенція dpa.

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Рябков: Росія не готує вторгнення в Україну

Представник РФ на переговорах запевнив, що Москва не збирається нападати на Україну. "Ми пояснили нашим колегам, що у нас немає намірів "напасти" на Україну. Немає підстав побоюватися ескалації в цьому плані", - цитує його AFP. Заступник міністра закордонних справ РФ закликав Сполучені Штати бути "відповідальними" у відносинах з Росією, попередивши, що ризики зростання конфронтації "не можна недооцінювати". Втім, за його словами, ситуація не безнадійна.

Зі свого боку заступниця держсекретаря зазначила, що США відкриті до нових зустрічей з Росією для більш детального обговорення двосторонніх питань. За її словами, такі переговори можуть відбутися невдовзі в межах засідання ради Росія-НАТО, запланованого на 12 січня.

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Нагадаємо, що скептичні заяви щодо результатів переговорів у Женеві лунали ще до їхнього початку з обох боків. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що не очікує якихось "проривів", адже "дуже важко досягти справжнього прогресу" за умов концентрації великого військового контингенту на кордоні Росії з Україною та можливості РФ швидко збільшити їхню кількість. Натомість Рябков говорив, що шанси домовитися "є завжди", втім США мають бути готовими до компромісу.

У НАТО вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула Альянс до поступок.

РФ з осені стягує війська до кордону з Україною, що, на думку розвідок України та країн Заходу, може свідчити про підготовку до вторгнення. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі реалізації такого сценарію.

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