НАТО має бути готовим до провалу переговорів з Росією - Столтенберг

Міністри закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) провели позачергову віртуальну зустріч 7 січня для обговорення нарощування Росією військових сил навколо України та наслідків для європейської безпеки, повідомляє пресслужба Альянсу.

"Агресивні дії Росії серйозно підривають порядок безпеки в Європі. НАТО залишається відданим подвійному підходу до відносин з Росією: сильне стримування та оборона в поєднанні зі змістовним діалогом. Це позитивний сигнал, що Росія зараз готова сісти за стіл і поговорити, тому що коли напруга висока, діалог стає ще важливішим", - цитує пресслужба генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за підсумками зустрічі.

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Діалог у консультаціях з Україною

При цьому Столтенберг зауважив, що діалог з Росією має відбуватися у консультаціях з Україною. "Ми завжди готові вислухати занепокоєння Росії. Але щоб діалог мав сенс, він також повинен включати давні занепокоєння союзників щодо дій Росії", - сказав генсек.

Він вкотре наголосив, що Альянс не готовий до компромісів щодо потенційного розширення. "Ми не будемо йти на компроміс щодо основних принципів, включно з правом кожної нації вирішувати свій власний шлях", - цитує Столтенберга агенція АР. Натомість, за словами генсека, в НАТО готові до обговорення питання контролю за озброєннями.

Раніше Президент РФ Володимир Путін неодноразово вимагав від Альянсу юридично закріплених зобов'язань щодо нерозширення НАТО на схід, що означало би відмову від можливого приєднання до його складу України.

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Готовність до провалу переговорів

"НАТО буде вести діалог з Росією сумлінно і по суті, але ми також повинні бути готові до того, що дипломатія зазнає невдачі", - цитує слова Столтенберга на брифінгу за результатами засідання агентство AFP.

На його думку, у разі, якщо дипломатичні зусилля щодо деескалації зазнають невдачі, існує ризик воєнного конфлікту. "Ми надсилаємо Москві чіткі сигнали про те, що якщо вона застосує силу, будуть серйозні наслідки: економічні та політичні санкції", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що 12 січня вперше за два з половиною роки має відбутись засідання ради НАТО-Росія на рівні послів. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок.