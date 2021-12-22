НАТО скликає позачергове засідання через російську загрозу

Міністри закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) 7 січня зберуться на позачерговому віртуальному засіданні, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії на тимчасово непідконтрольних територіях України та її кордонах.

"Вони (міністри закордонних справ країн НАТО. - Ред.) обговорюватимуть нарощування російських військ в Україні та навколо неї, а також ширші проблеми європейської безпеки", - йдеться у заяві речниці альянсу в Twitter.

Там також зазначається, що засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Низка переговорів на найвищому рівні щодо України

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив зустріч 12 січня з російськими чиновниками у форматі засідання Ради Росія-НАТО для запобігання відкритого конфлікту по Україні. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова також підтвердила участь російських офіційних осіб на зустрічі в Брюсселі. Востаннє переговори Росії з НАТО у такому форматі відбулися в липні 2019 року.

Перед цим, 10 січня Сполучені Штати Америки і Росія проведуть переговори щодо "напруженої ситуації навколо України" і контролю над ядерними озброєннями в Женеві.

6 січня заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є ключовим переговірником Кремля з питання врегулювання на Донбасі, зустрінеться з радником канцлера ФРН із зовнішньої політики та безпеки Єнсом Плетнером (Jens Plötner) та радником президента Франції Емманюелем Бонном для обговорення ситуації навколо України.

Також повідомлялося, що 5 січня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вирушить до Вашингтона для переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Однією з тем обговорення буде також потенційна загроза ескалації з боку РФ в Україні. А з 4 по 6 січня в Україні з першим міжнародним візитом у 2022 році перебуватиме глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Також проведення найближчими днями засідання комісії Україна - НАТОанонсував президент України Володимир Зеленський.

Ескалація на українських кордонах

Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною. Їхню чисельність оцінюють у понад 100 тисяч військових. За даними розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT), за останній місяць найактивніше перекидання російських військ спостерігалось в областях, розташованих на північний схід від українського кордону. Також аналітики зафіксували продовження нарощування військової присутності Росії в анексованому Криму. Раніше повідомлялося, що за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.