Німеччина і Росія погодили зустріч щодо України на початку січня

Німеччина і Росія домовились на початку січня провести зустріч високопоставлених представників країн для обговорення ситуації навколо України. Перемовини проведуть радник канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер (Jens Plötner) та заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є ключовим переговірником Кремля з питання врегулювання на Донбасі, повідомляє агенція dpa з посиланням на джерело в уряді ФРН.

Представники двох країн погодилися зустрітись особисто під час телефонної розмови у четвер, 23 грудня. Під час розмови Плетнер ще раз повторив заклики Німеччини до деескалації ситуації як в Україні, так і на її кордоні з Росією. Також він наголосив на необхідності відновлення роботи у рамках "нормандського формату".

Про повернення до "нормандського формату" говорив і канцлер ФРН Шольц під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, яка стала першими переговорами двох лідерів з моменту вступу Шольца на посаду. Востаннє лідери України, Німеччини, Франції та Росії зустрічались у рамках "нормандського формату" у 2019 році.

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Війська на кордоні України та Росії

Останнім часом напруга довкола України через потенційну нову агресію з боку РФ різко загострилася. Захід і Україна повідомили, що Росія перекинула до українського кордону близько ста тисяч військовослужбовців. США припустили, що вже на початку 2022 року Росія може розпочати наступ на Україну. Західні партнери пригрозили Росії найжорсткішими санкціями у разі ескалації ситуації, а Україна закликає запровадити обмежувальні заходи проти Москви у превентивному порядку.

Водночас Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни з Україною та звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

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Днями Росія оприлюднила напрацьовані нею проєкти угод з США і Північноатлантичним альянсом про гарантії безпеки. У першому документі міститься положення, яке виключає подальше розширення НАТО і вступ України до організації. Окрім того, Москва пропонує Альянсу не розміщувати додаткові війська і озброєння за межами країн, в яких вони розташовувалися в травні 1997 року, тобто до вступу країн Центральної Європи у НАТО. В США у відповідь заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною і у повній координації з європейськими союзниками та партнерами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою висловив готовність до розмови з Москвою у контексті її вимог гарантій безпеки. У той же час глава Альянсу відкинув ідеї щодо можливого неприйняття до складу НАТО окремих держав. Наразі Столтенберг запропонував Росії провести зустріч у форматі Рада НАТО-Росія уже 12 січня, проте офіційна Москва поки цю дату не погодила.