Генсек НАТО закликав РФ відвести війська від кордону з Україною

Північноатлантичний альянс закликав Росію напередодні святкування Різдва за західним обрядом (25 грудня) відвести свої війська від українського кордону і цим знизити напруженість у регіоні. Москва має можливість забезпечити всім зацікавленим сторонам мирний і спокійний святковий період, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству dpa, опублікованому у четвер, 23 грудня.

За словами Столтенберга, йдеться про десятки тисяч військовослужбовців, зосереджених поблизу російсько-українського кордону. Він особливо виділив масштаб нарощування сил та відсутність ознак його припинення чи уповільнення. Столтенберг не пояснив, чи бачить він у пересуванні російських військ спробу Москви домогтися поступок від Альянсу з питань безпеки.

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"Право НАТО - захищати всіх союзників"

Генсек НАТО висловив готовність до розмови з Москвою у контексті її вимог "гарантій безпеки". У той же час глава Альянсу відкинув ідеї щодо можливого неприйняття до складу НАТО окремих держав.

"Ми не можемо ставити під сумнів право НАТО захищати всіх союзників, а також основний принцип, за яким кожна нація має право обирати свій власний шлях", - наголосив Столтенберг.

Позиція Росії про свою можливість вирішувати, що можуть чи не можуть робити її сусіди, означає повторне запровадження поняття "сфер впливу", зазначив генеральний секретар. "Це абсолютно суперечить усьому, що забезпечувало мир та стабільність у Європі після закінчення холодної війни", - додав він.

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Ескалація на кордонах України

Навесні 2021 року Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців у рамках навчань. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни.

Західні партнери пригрозили Росії найжорсткішими санкціями у разі ескалації ситуації, а Україна закликає запровадити обмежувальні заходи проти Москви у превентивному порядку.

Міністерство закордонних справ РФ 17 грудня опублікувало пакет вимог щодо гарантій безпеки, що передбачає, серед іншого, відмову НАТО від подальшого розширення на Схід та включення до свого складу України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких вони можуть уразити територію інших учасників угоди.

В США у відповідь заявили, що діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною і у повній координації з європейськими союзниками та партнерами.