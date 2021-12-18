Радник президента США: Путін не ухвалив рішення про нове вторгнення в Україну

За останніми оцінками уряду США, президент Росії Володимир Путін досі не визначився щодо своїх подальших дій стосовно військової ескалації в Україні. Про це повідомив радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу у п'ятницю, 17 грудня.

"Поточна оцінка уряду США така, що він (Путін - Ред.) ще не ухвалив рішення (про вторгнення в Україну - ред.), тому ніяких змін з минулого тижня щодо цього немає", - цитує Саллівана агенція Reuters.

Утім він зауважив, що за останніми даними розвідки США, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і проводить оперативні навчання. Радник президента США повідомив, що від дипломатичної роботи США та РФ очікують значних успіхів, зокрема - деескалації ситуації навколо України. Салліван зауважив, що Вашингтон продовжить надавати Україні оборонну допомогу.

Салліван також зазначив, що США готові до діалогу з Росією щодо її вимог з приводу гарантій безпеки. При цьому США планують представити власні безпекові застереження.

Російські проєкти угод з НАТО і США

17 грудня Росія оприлюднила напрацьовані нею проєкти угод з США і Північноатлантичним альянсом (НАТО) про гарантії безпеки. У документах, зокрема, містяться положення, яке виключає подальше розширення НАТО і вступ України у його склад. Окрім того, Москва пропонує Альянсу не розміщувати додаткові війська і озброєння за межами країн, в яких вони знаходилися в травні 1997 року, тобто до вступу країн Центральної Європи у НАТО.

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Разом з тим РФ пропонує підтвердити те, що Москва і НАТО не вважають один одного противниками і беруть на себе зобов'язання мирно врегульовувати конфлікти і утримуватися від застосування сили.

Також Росія пропонує США не розміщувати озброєння і військових там, де це може сприйматись іншою стороною як загроза національній безпеці, утриматись від польотів важких бомбардувальників за межами свого повітряного простору і від присутності бойових кораблів за межами національних вод, звідки можуть бути уражені цілі на території іншої сторони.

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Міністерство закордонних справ України у відповідь на план від Росії зазначило, що гарантією безпеки на континенті може стати припинення розв'язаного Росією збройного конфлікту.

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, Росія зібрала понад десятки тисяч військовослужбовців біля кордонів України, що може свідчити про підготовку до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.