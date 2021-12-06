Резніков: Чисельність військ РФ на кордоні з Україною може зрости до 175 тисяч

Чисельність військ Російської Федерації на кордоні з Україною може сягнути 175 тисяч осіб, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у неділю, 5 грудня в інтерв'ю естонському телебаченню.

"Якщо ця тенденція збережеться, їх скоро буде 175 тисяч. Сьогодні ми оцінюємо чисельність цих сил на нашому кордоні в 94 тисячі людей", - цитує міністра агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, дані розвідки міністерства оборони України збігаються з даними США . Така концентрація сил на кордоні є реальною, наголосив міністр. "Ми це чудово розуміємо, ми спостерігаємо за ними, і тут для нас немає жодних сюрпризів. Ми готові", - сказав Резніков.

Нагадаємо, 3 грудня американське видання The Washington Post з посиланням на дані американської розвідки повідомило, що Росія розробляє план наступу на Україну одразу на кількох фронтах вже наступного року. Зокрема, плани Москви "передбачають широке переміщення до ста батальйонних тактичних груп з приблизно 175 тисячами осіб, а також бронетехніки та артилерії", - сказав виданню представник адміністрації США на умовах анонімності.

Про дані американської розвідки, за якими РФ може задіяти до 175 тисяч військових для вторгнення в Україну, повідомила також агенція AP у суботу, 4 грудня. За цією інформацією, приблизно половина від цієї кількості військових уже перебуває поблизу кордону з Україною, а ймовірний наступ можливий вже на початку 2022 року.

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Військова активність Росії неподалік кордонів з Україною

Останнім часом знову повідомлялося про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. Як зазначив раніше Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". "Ці плани включають зусилля з дестабілізації України зсередини, а також великомасштабні військові операції", - наголосив держсекретар США 1 грудня після зустрічі глав МЗС країн НАТО. Однак, за його словами, поки що невідомо, чи президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення.

Президент США Джо Байден раніше повідомив, що готує заходи для ускладнення Росії реалізації ймовірних планів військового вторгнення в Україну. На 7 грудня запланований віртуальний саміт Байдена та російського президента Володимира Путіна, під час якого, зокрема, йтиметься про Україну.

У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощенням військ і закликають Росію до дипломатії. Натомість в Москві заперечують інформацію про підготовку ймовірного нападу і запевняють, що не зацікавлені у жодних конфліктах.