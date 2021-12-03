Байден готує заходи для захисту України від нападу Росії

Президент США Джо Байден готує комплекс заходів, які ускладнять Росії реалізацію ймовірних планів щодо військового вторгнення в Україну. Про це він заявив у п'ятницю, 3 грудня, відповідаючи на запитання журналістів.

"Те, що я роблю, - це об’єднання тих ініціатив, які, на мою думку, будуть найбільш всеохоплюючими та значущими, щоб Володимиру Путіну (президенту РФ, - Ред.) було дуже і дуже важко йти й робити те, що, як побоюються люди, він може зробити", - цитує Байдена агенція AFP.

Також президент США зазначив, що останнім часом не розмовляв з Путіним, водночас, за його словами, Білий дім перебуває у постійному контакті з Києвом та європейськими партнерами у питанні кризи довкола України.

Перемовини лідерів США і Росії у форматі відеоконференції можуть відбутися вже наступного тижня, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням речника Кремля Дмитра Пєскова. Серед можливих дат - 7 грудня.

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Військова активність Росії неподалік кордонів з Україною

Останнім часом знову повідомлялося про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". "Ці плани включають зусилля з дестабілізації України зсередини, а також великомасштабні військові операції", - наголосив держсекретар США 1 грудня після зустрічі глав МЗС країн НАТО. Однак, за його словами, поки що невідомо, чи президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення.

У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощенням військ і закликають Росію до дипломатії. Натомість в Москві заперечують інформацію про підготовку ймовірного нападу і запевняють, що не зацікавлені у жодних конфліктах.