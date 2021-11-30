Глави МЗС країн НАТО зустрінуться для обговорення військової активності РФ

Міністри закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зустрінуться у вівторок, 30 листопада, та продовжать переговори 1 грудня у Ризі, столиці Латвії. На зустрічі вони планують обговорити питання протидії нарощенню російських військ на кордоні України.

Це питання винесене на обговорення на тлі побоювань щодо можливого вторгнення Росії в Україну, зазначає агенція AFP. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг уже неодноразово висловлював занепокоєння з приводу незвичайного зосередження російських військ поблизу України.

Також міністри піднімуть питання мігрантів на польсько-білоруському кордоні .

Участь України в зустрічі НАТО

1 грудня глави МЗС країн НАТО зустрінуться з колегами з України та Грузії, згідно з порядком денним, опублікованим на сайті Альянсу. Крім російської військової активності, сторони обговорять процес українських і грузинських реформ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який буде присутній на зустрічі, назвав запрошення України сигналом підтримки на тлі агресивних дій Росії. "Це можливість обговорити поточну безпекову ситуацію та наші спільні дії. Це також можливість узгодити позиції і очікування напередодні Мадридського саміту НАТО у 2022 році", - сказав він на брифінгу.

Від політичних заяв до практичних кроків

Кулеба очікує від зустрічі практичної допомоги Києву. "Зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Ризі - це чудова нагода працювати над тим, щоб союзники були готові рухатися вперед, перейшовши від політичних заяв до надання практичної допомоги”, - сказав він в інтерв’ю порталуDelfi.

Нагадаємо, що в середині листопада Столтенберг констатував, що в НАТО нема консенсусу щодо прийняття України. При цьому в 2008 році на саміті в Бухаресті країни НАТО зафіксували перспективу членства України та Грузії в організації.

Наступним кроком на шляху до нього мав стати план дій щодо членства (ПДЧ), утім Україні й досі не надали його. Наразі Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). На початку квітня цього року під час розмови зі Столтенбергом президент України Володимир Зеленський назвав ПДЧ "найбільш актуальним питанням" для Києва і потенційним "справжнім сигналом для РФ".