Резніков: Росія може задіяти 94 тисячі військових для ескалації

На території Російської Федерації та на непідконтрольних українському уряду територіях Донбасу та Криму перебувають понад 94 тисячі російських військових. Про це у п'ятницю, 3 грудня, з трибуни Верховної Ради повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Наразі навколо України та в тимчасово окупованому Криму в постійній готовності перебувають 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 - додатково перекинуті до Криму. Сумарна кількість військ на території Російській Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі осіб", - цитує міністра агенція "Інтерфакс-Україна".

Розвідка очікує ескалацію на кінець січня

Найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії в Україні вважають кінець січня, повідомив також Резніков.

"Наша розвідка аналізує усі сценарії, включно з найгіршими, вона відзначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня. Наголошую, ескалація є ймовірним сценарієм, але не обов'язковим, і наше завдання - відвернути його", - сказав він.

Глава міноборони закликав українців не панікувати і запевнив, військові "готові до відсічі".

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Загострення на кордоні з Україною

Останнім часом знову повідомлялося про скупчення російських військ біля українських кордонів. Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". "Ці плани включають зусилля з дестабілізації України зсередини, а також великомасштабні військові операції", - наголосив держсекретар США 1 грудня після зустрічі глав МЗС країн НАТО. Однак, за його словами, поки що невідомо, чи президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення.

У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощенням військ і закликають Росію до дипломатії. Натомість в Москві заперечують інформацію про підготовку ймовірного нападу і запевняють, що не зацікавлені у жодних конфліктах.