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Олексій Резніков
Тема
Олексій Резніков - український політик, міністр оборони України.
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Новини
14 год. тому
14 год. тому
Буданов змінить Резнікова на чолі міноборони - Арахамія
17 год. тому
17 год. тому
Київ готовий до ймовірного наступу РФ у лютому - Резніков
20 год. тому
20 год. тому
Міністр оборони України прокоментував чутки про відставку
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Докладно
Шабунін: Віднині корупційних скандалів в Україні буде багато
Шабунін: Віднині корупційних скандалів в Україні буде багато
Як корупційні скандали впливають на підтримку України на Заході? Інтерв'ю DW з главою ЦПК Віталієм Шабуніним.
Політика
27.01.2023
27 січня 2023 р.
Віталій Шабунін про гучні відставки і корупцію на війні
Віталій Шабунін про гучні відставки і корупцію на війні
Чи достатньою є реакція влади на корупційні скандали? Як викриття корупції під час війни впливає на підтримку Заходу?
Корупція
26.01.2023
26 січня 2023 р.
10:59 хв.
Що відомо про останні корупційні скандали в Україні
Що відомо про останні корупційні скандали в Україні
Під час війни в Україні вибухнули кілька корупційних скандалів у владі. "Слуги народу" знову анонсують "посадки".
Політика
23.01.2023
23 січня 2023 р.
Відчуження підприємств - воєнний комунізм чи виправдана дія?
Відчуження підприємств - воєнний комунізм чи виправдана дія?
Активи п’яти великих українських підприємств, якими вододіли олігархи, примусово відчужені у власність держави. Чому?
Політика
08.11.2022
8 листопада 2022 р.
Як системи HAWK від Іспанії допоможуть захистити Україну
Як системи HAWK від Іспанії допоможуть захистити Україну
Хоча не йдеться про найновіший тип озброєнь, ці системи вже довели свою ефективність у бойових умовах.
Конфлікти
14.10.2022
14 жовтня 2022 р.
Рамштайн-5: яку зброю отримає Україна від союзників
Рамштайн-5: яку зброю отримає Україна від союзників
Яке ще озброєння нададуть Україні? Про що домовлявся Київ з союзниками у "форматі Рамштайн"? Підсумки зустрічі.
Політика
08.09.2022
8 вересня 2022 р.
07:36 хв.
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