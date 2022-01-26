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Олексій Резніков

Тема

Олексій Резніков - український політик, міністр оборони України.

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Новини

14 год. тому

Буданов змінить Резнікова на чолі міноборони - Арахамія

17 год. тому

Київ готовий до ймовірного наступу РФ у лютому - Резніков

20 год. тому

Міністр оборони України прокоментував чутки про відставку

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Докладно

Symbolbild | Korruption | Hand schiebt Geld in die Tasche

Шабунін: Віднині корупційних скандалів в Україні буде багато

Шабунін: Віднині корупційних скандалів в Україні буде багато

Як корупційні скандали впливають на підтримку України на Заході? Інтерв'ю DW з главою ЦПК Віталієм Шабуніним.
Політика27 січня 2023 р.
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Віталій Шабунін про гучні відставки і корупцію на війні

Віталій Шабунін про гучні відставки і корупцію на війні

Чи достатньою є реакція влади на корупційні скандали? Як викриття корупції під час війни впливає на підтримку Заходу?
Корупція26 січня 2023 р.10:59 хв.
НАБУ

Що відомо про останні корупційні скандали в Україні

Що відомо про останні корупційні скандали в Україні

Під час війни в Україні вибухнули кілька корупційних скандалів у владі. "Слуги народу" знову анонсують "посадки".
Політика23 січня 2023 р.
Компанія "Укрнафта" перейшла під повний контроль держави

Відчуження підприємств - воєнний комунізм чи виправдана дія?

Відчуження підприємств - воєнний комунізм чи виправдана дія?

Активи п’яти великих українських підприємств, якими вододіли олігархи, примусово відчужені у власність держави. Чому?
Політика8 листопада 2022 р.
Німецькі військові оглядають системи HAWK на базі Форт Блісс, штат Техас (архівне фото)

Як системи HAWK від Іспанії допоможуть захистити Україну

Як системи HAWK від Іспанії допоможуть захистити Україну

Хоча не йдеться про найновіший тип озброєнь, ці системи вже довели свою ефективність у бойових умовах.
Конфлікти14 жовтня 2022 р.
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Рамштайн-5: яку зброю отримає Україна від союзників

Рамштайн-5: яку зброю отримає Україна від союзників

Яке ще озброєння нададуть Україні? Про що домовлявся Київ з союзниками у "форматі Рамштайн"? Підсумки зустрічі.
Політика8 вересня 2022 р.07:36 хв.
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Конфлікти22 червня 2022 р.05:58 хв.
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Сергій Притула про 100 днів війни, Зеленського і Залужного

Приутла розповів, чи готові ЗСУ відвоювати південь, що думає про Зеленського і про своє майбутнє в політиці.
Політика3 червня 2022 р.27:39 хв.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба: В українсько-німецьких відносинах настав "момент істини"

Україна вимагає більш рішучої підтримки від Німеччини

В Україні критикують зволікання Берліна в наданні Києву оборонного озброєння на тлі загрози з боку РФ.
Політика26 січня 2022 р.