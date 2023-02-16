Мюнхенська конференція з безпеки -2023: чого очікувати?

Мюнхенська безпекова конференція майже збігається за часом з річницею вторгнення Росії в Україну. На відкритті виступить Володимир Зеленський, а головними темами стануть допомога Києву та роль Заходу у новому світі.

Значення нинішньої Мюнхенської безпекової конференції, яка відкривається в п'ятницю, 17 лютого, і триватиме до 19 лютого, важко переоцінити. Головний західний форум із зовнішньої та безпекової політики проходить за кілька днів до першої річниці вторгнення Росії в Україну. Десятки лідерів країн, політиків, військових, дипломатів та експертів зберуться у готелі Bayerischer Hof ("Баварський двір") та на інших майданчиках, щоб обговорити ситуацію у світі. Цьогорічна конференція стане прем'єрою для її нового голови - Крістофа Гойсґена (Christoph Heusgen), колишнього радника ексканцлера ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) та колишнього глави місії Німеччини при ООН.

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Гойсґен чудово знає ситуацію в Україні, він був учасником переговорів щодо Донбасу у Мінську у 2015 році. На відміну від свого попередника Вольфґанґа Ішингера (Wolfgang Ischinger), нинішній глава форуму виступає з більш жорсткою критикою Росії та підтримує прохання Києва про постачання бойових літаків із країн НАТО. Уряд ФРН заявив, що про це не йдеться, принаймні - поки що.

Промова Зеленського у день відкриття конференції

Війна в Україні стане головною темою Мюнхенської конференції з перших хвилин. Форум відкриє президент України Володимир Зеленський, який, як очікується, виступить за допомогою відеозв'язку та відповість на запитання. У попередні роки Зеленський приїжджав до Мюнхена особисто, як і його попередники.

Головна зала Мюнхенської конференції в лютому 2022 Фото: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

Відразу після цього заплановано промову канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), а за ним - президента Франції Еммануеля Макрона. У цьому новизна, раніше політичні важкоатлети виступали в суботу.

Для Шольца це вже друга Мюнхенська конференція як глави уряду, але вона особливо важлива для нього на тлі анонсованого збільшення західної військової допомоги Києву, що включає німецькі танки "Леопард 2", та заяв про прагнення Берліна відігравати активнішу роль у гарантуванні безпеки в Європі. Після нападу Росії на Україну Шольца критикували за стриманість у питанні про постачання зброї Києву. Сьогодні Німеччина входить до трійки країн-лідерів.

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Як очікується, у суботу основна увага буде прикута до виступів віцепрезидентки США Камали Харріс та британського прем'єра Ріші Сунака. Їхні країни - головні постачальники озброєнь в Україну, рік тому вони попередили Київ про майбутній напад та почали постачання, які допомогли Україні відбити перший удар.

Росію представляють опозиціонери

Крім того, у другий день форуму міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у панельній дискусії зі своїми колегами з Німеччини - Анналеною Бербок (Annalena Baebock) та США - Ентоні Блінкеном. Україну на конференції представляє, можливо, найбільша делегація за всю історію форуму, включаючи міністра оборони Олексія Резнікова та інших політиків.

Російської урядової делегації не буде, як і 2022 року. Раніше її традиційно очолював глава МЗС РФ Сергій Лавров. Цього разу на форум запрошено рекордну кількість російських опозиціонерів та активістів - від Гаррі Каспарова та Михайла Ходорковського до Дмитра Гудкова, Володимира Мілова, Юлії Навальної та Жанни Нємцової. Дискусія про майбутнє Росії запланована на пізній вечір суботи.

На Мюнхенській конференції не ухвалюються рішення, це дискусійний форум, але на полях і цього разу відбудуться двосторонні зустрічі.