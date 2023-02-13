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Christoph Heusgen, Vorsitzender Münchner Sicherheitskonferenz, im DW-Gespräch
Фото: Richard Walker/DW
КонфліктиЄвропа

Глава МКБ проти "червоних ліній" у допомозі Україні

Анастасія Шепелева
19 хв. тому

Крістоф Гойсґен долучився до дискусії про постачання Україні винищувачів. В інтерв'ю DW він заявив, що керуватися у цьому питанні треба виключно військовою необхідністю.

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Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) виступає проти будь-яких "червоних ліній" у наданні військової допомоги Україні. На його думку, треба керуватися виключно військовою необхідністю - отже, не можуть бути виключені і постачання винищувачів. Про це він зазначив у понеділок, 13 лютого, в інтерв'ю DW.

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"Замість того, щоб проводити "червоні лінії", думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно. Військові експерти кажуть, що при веденні такої війни, як ця, потрібна комбінація кількох видів озброєнь. Необхідні танки, потрібна артилерія, проте потрібні і винищувачі як для захисту повітряного простору, так і для того, щоб дістатися до цілей, які для артилерії недоступні", - наголосив Гойсґен, коментуючи ухильні заяви канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) про можливі постачання Україні авіації. Шольц неодноразово заявляв про те, що ці поставки не стоять на порядку денному.

Глава Мюнхенської конференції визнав наявність певної втоми від війни в Україні у західному суспільстві. Для подолання її ознак Заходу необхідно проявити "лідерство". "Ми повинні ясно дати зрозуміти, що якщо Путін виграє цю війну, в Україні все не закінчиться. Він сам, як і його міністр закордонних справ, кілька тижнів тому оголосили, що наступною метою буде Молдова. Запитайте у країн Балтії - вони очікують, що Путін у разі його успіху розгорне військау їхній бік. Тому ми маємо бути твердими, ми маємо продовжувати підтримувати Україну", - наголосив Гойсґен.

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Занепокоєння голови Мюнхенської конференції викликає і той факт, що "у багатьох країнах домінує російсько-китайський наратив" про війну. Однак навіть країни, що вагаються, за його словами, не бажають, щоб авторитарні режими відігравали велику роль у світовій політиці. "Більшість у цих країнах бажає, щоб ліберальний міжнародний порядок залишався основним принципом для них", - заявив Гойсґен.

 

Винищувачі для України: наскільки це реалістично?

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Топтема

Christoph Heusgen, Vorsitzender Münchner Sicherheitskonferenz, im DW-Gespräch

Глава МКБ проти "червоних ліній" у допомозі Україні

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