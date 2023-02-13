Генсек НАТО: Путін готує нові напади на Україну

Глави міноборони країн НАТО та України обговорять подальшу військову допомогу Києву, у тому числі постачання винищувачів. "Швидкість врятує життя", - зазначив глава Альянсу Єнс Столтенберг.

НАТО надаватиме Україні посилену підтримку, пообіцяв генеральний секретар Єнс Столтенбергна пресконференції у Брюсселі у понеділок, 13 лютого, напередодні засідання глав міноборони країн Альянсу.

Нинішній етап військової підтримки України Столтенберг назвав "перегонами логістики". "Боєприпаси та запчастини мають бути доставлені до України перш, ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою, - наголосив він. - Швидкість врятує життя". За його словами, НАТО не бачить жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін якимось чином готується до миру. Навпаки, він готує нові напади. "Тому ми продовжуємо забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для перемоги та досягнення міцного миру", - зазначив генсек Північноатлантичного альянсу.

"Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедією для українців і загрозою для нас, тому що це дасть йому та іншим авторитарним режимам зрозуміти, що сила винагороджується. Це зробить світ більш небезпечним, а всіх нас більш уразливими", - сказав Столтенберг.

Він привітав нещодавні заяви союзників про постачання Україні танків, важкого озброєння та навчання українських військових.

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Міністри оборони держав-членів НАТО зустрінуться 14 та 15 лютого у Брюсселі, де до них приєднається український колега Олексій Резніков. Він візьме участь і у засіданні контактної групи НАТО в Україні під егідою США 14 лютого. На цих зустрічах обговорюватимуться військові потреби Києва та підтримка Альянсу, у тому числі надання винищувачів для ЗСУ країнами, що до нього входять.

Глави міноборони країн НАТО також обговорять посилення практичної допомоги Грузії, Молдові, а також Боснії та Герцеговині, які стикаються із російською загрозою. Очікується, що союзники узгодять нове керівництво з оборони, яке стане "ключовим фактором для нових можливостей" та забезпечить "надійне стримування" на кордонах Альянсу на найближчі роки.

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