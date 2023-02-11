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Колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес
Колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен ХоджесФото: DW
КонфліктиСполучені Штати Америки

Генерал Ходжес: З винищувачами Україна переможе цього року

Даниїл Сотников
2 год. тому

В іншому разі, вважає екскомандувач військам США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, для перемоги України може знадобитися до п'яти років.

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Якщо країни Заходу ухвалять рішення оперативно передати Києву винищувачі, про які він просить, Україна може здобути повну перемогу у війні, розв'язаній Росією, вже цього року. Таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

"Якщо ми продовжимо підтримувати цей рівень (підтримки. - Ред.), Україна абсолютно точно переможе, тут немає жодних сумнівів. Однак на це може піти до п'яти років, і за цей час безліч невинних людей буде вбито. Що раніше ми надамо їм (українцям. - Ред.) можливість досягти вирішального результату, тим швидше все закінчиться. Я вірю, що це (війна. - Ред) може закінчитися цього року. Україна може перемогти Росію і змусити її залишити Крим та Донбас. Як довго це триватиме, залежить від нас", - наголосив Ходжес в інтерв'ю DW у п'ятницю, 10 лютого.

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За його словами, труднощі, пов'язані із навчанням українських пілотів управлінню західними винищувачами, не означають, що надати Києву такі літаки неможливо. "Україна, звісно, вибере своїх найкращих пілотів, щоб пересадити їх на нові винищувачі. Це не те, що їх відправлять до університетів навчатися з нуля", - пояснив генерал, закликавши розпочати цей процес якнайшвидше.

"Червона лінія" для союзників

На думку Ходжеса, постачання винищувачів фактично не відрізняється від передачі Києву систем HIMARS або гаубиць Panzerhaubitze 2000. Все це - точна зброя великої дальності, яка дає ЗСУ можливість атакувати російські бази, логістику, систему транспортування, наголосив він.

Єдина "червона лінія" у питанні військової допомоги, яку, за словами Ходжеса, США та їхні союзники не перетнуть, - це відправка військовослужбовців для безпосередньої участі у війні на полі бою. "Але українці про це не просять, їм цього не треба", - сказав американський генерал.

Ходжес: Без повернення Криму повної перемоги не буде

Без повернення Україні контролю над Кримом не можна буде говорити про повну перемогу, уточнив Ходжес. "Повне відновлення їхньої суверенної території. Поки Росія залишається в Криму, вона просто чекатиме, доки ми втратимо інтерес, щоб знову розпочати атаку", - попередив він.

Говорячи про ймовірний наступ РФ, Ходжес засумнівався в тому, що у російських сил є можливості почати масштабну кампанію. "У них немає бронетехніки, можливості прориву", - сказав генерал і додав, що невеликий поступ не змінить "загальну оперативну обстановку" в Україні. Київ, на його думку, має достатньо ресурсів, щоб обмежити успіх Росії, але це дорого обійдеться з точки зору втрат.

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