Зеленський: Над поставками винищувачів ще треба попрацювати

Президент України розповів про підсумки своїх візитів до європейських столиць, зазначивши, що отримав "хороші сигнали" щодо поставок далекобійних ракет і танків, але над передачею бойової авіації ще треба попрацювати.

Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, 10 лютого, що над отриманням бойових літаків ще доведеться "попрацювати".

"Ми отримали хороші сигнали - як щодо далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці - бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати", - сказав Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні після візитів до Лондона, Парижа та Брюсселя, які він назвав "дипломатичним марафоном".

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В очікуванні "Рамштайна"

Зеленський додав, що Україна вже готується до нового засідання в форматі "Рамштайн", яке заплановане на 14 лютого. Офіційний Київ раніше висловлював сподівання, що на ньому партнери могли би ухвалити рішення про надання бойових літаків.

Напередодні, під час візиту Зеленського до Брюсселя на саміт Європейського Союзу 9 лютого, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що "питання винищувачів для України вирішене", однак згодом відредагував свій допис: "схоже, може бути вирішене".

Після того на пресконференції у Брюсселі Зеленський заявив, що кілька лідерів ЄС висловили готовність надати Києву бойові літаки, однак ніяких деталей не повідомив.

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Польща готова до передачі, втім не першою

Публічно про готовність дати Україні винищувачі неодноразово говорив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Втім першими вдатися до такого кроку у Варшаві не готові. На його думку, спочатку передати Києву бойові літаки могли би ті країни Північноатлантичного альянсу (НАТО), які мають їх у великій кількості.

Німеччина категорично відмовляється передавати Києву винищувачі, США - також, але, за інформацією ЗМІ, Вашингтон може розглянути дозвіл союзникам передати американські F-16 Україні.

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