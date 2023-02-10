  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Зеленський у Європарламенті
Володимир ЗеленськийФото: Olivier Matthys/AP Photo/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський: Над поставками винищувачів ще треба попрацювати

Анастасія Шепелева
39 хв. тому

Президент України розповів про підсумки своїх візитів до європейських столиць, зазначивши, що отримав "хороші сигнали" щодо поставок далекобійних ракет і танків, але над передачею бойової авіації ще треба попрацювати.

https://p.dw.com/p/4NLtD

Президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, 10 лютого, що над отриманням бойових літаків ще доведеться "попрацювати".

"Ми отримали хороші сигнали - як щодо далекобійних ракет і танків, так і наступного рівня нашої співпраці - бойової авіації. Але над цим треба нам ще попрацювати", - сказав Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні після візитів до Лондона, Парижа та Брюсселя, які він назвав "дипломатичним марафоном".

Читайте також: Європейська преса про турне Зеленського: Путін уможливив появу суперзірки світової політики

В очікуванні "Рамштайна"

Зеленський додав, що Україна вже готується до нового засідання в форматі "Рамштайн", яке заплановане на 14 лютого. Офіційний Київ раніше висловлював сподівання, що на ньому партнери могли би ухвалити рішення про надання бойових літаків.

Напередодні, під час візиту Зеленського до Брюсселя на саміт Європейського Союзу 9 лютого, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що "питання винищувачів для України вирішене", однак згодом відредагував свій допис: "схоже, може бути вирішене".

Після того на пресконференції у Брюсселі Зеленський заявив, що кілька лідерів ЄС висловили готовність надати Києву бойові літаки, однак ніяких деталей не повідомив.

Читайте також: Великобританія тренуватиме українських пілотів винищувачів

Польща готова до передачі, втім не першою

Публічно про готовність дати Україні винищувачі неодноразово говорив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Втім першими вдатися до такого кроку у Варшаві не готові. На його думку, спочатку передати Києву бойові літаки могли би ті країни Північноатлантичного альянсу (НАТО), які мають їх у великій кількості.

Німеччина категорично відмовляється передавати Києву винищувачі, США - також, але, за інформацією ЗМІ, Вашингтон може розглянути   дозвіл союзникам передати американські F-16 Україні.

Читайте також: "Дайте нам крила": Зеленський подарував британському парламенту каску пілота ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел про літаки для України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент Франції Еммануель Макрон (праворуч) і президент України Володимир Зеленський (ліворуч)

Україна не зможе швидко отримати винищувачі від європейських країн - Макрон

Україна не зможе швидко отримати винищувачі від європейських країн - Макрон

Президент Франції пропонує наразі зосередитись на постачаннях Києву озброєнь, які союзники зможуть передати як найшвидше, зокрема артилерії і боєприпасів.
Політика6 год. тому
Винищувачі F-16 польських ВПС у набі над Балтикою

Війна РФ проти України: західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Війна РФ проти України: західні винищувачі - вже скоро в небі України?

Рішення щодо поставок Україні західних винищувачів уже практично ухвалене, вважають українські аналітики. На їхню думку, зараз ідеться лише про те, який саме тип літаків це має бути.
Конфлікти7 лютого 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Лого МОК на тлі прапорів РФ та Білорусі

Без бойкоту: 35 країн вимагають від МОК Олімпіади без росіян

Спорт3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Герої тилу: як рятувальники ДСНС шукають людей у завалах

Герої тилу: як рятувальники ДСНС шукають людей у завалах

Суспільство12 год. тому10:24 хв.
Президент України Володимир Зеленський на саміті ЄС у Брюсселі 9 лютого 2023 року

Один день Зеленського у Брюсселі: історичний візит

Один день Зеленського у Брюсселі: історичний візит

Політика22 год. тому
Наслідки потужного землетрусу в Туреччині, фото 10 лютого

Туреччину і далі трястиме. Чим небезпечні афтершоки?

Туреччину і далі трястиме. Чим небезпечні афтершоки?

Катастрофи2 год. тому
Володимир Путін і Сі Цзіньпін

Чи перегляне Київ відносини з КНР через її зближення з РФ?

Чи перегляне Київ відносини з КНР через її зближення з РФ?

Конфлікти8 год. тому
Зруйнований внаслідок авіаудару РФ театр у Маріуполі

Евакуація культури: чи можна було врятувати втрачені об'єкти

Евакуація культури: чи можна було врятувати втрачені об'єкти

Культура11 год. тому
external

Як це роблять німці: геотермальна енергія для опалення

Як це роблять німці: геотермальна енергія для опалення

Економіка12 год. тому02:36 хв.
На головну сторінку