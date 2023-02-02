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Винищувач F-16 ВПС ПольщіФото: Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

США можуть розглянути реекспорт F-16 в Україну - Politico

Ольга Журавльова
29 хв. тому

Вашингтон поки вважає малоймовірним передати ЗСУ винищувачі, але не виключає можливості дозволити такі постачання іншими країнами, пише Politico з посиланням на чиновника Пентагону.

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Сполучені Штати Америки можуть розглянути можливість дозволити союзникам передати свої бойові винищувачі F-16 Україні, поки сам Вашингтон відкидає запити Києва. Про це в ніч на четвер, 2 лютого повідомило американське видання Politico з посиланням на високопоставленого чиновника міністерства оборони США (Пентагон).

Винищувач F-16 є розробкою американської компанії General Dynamics Corporation. Будь-який експорт цих літаків іншими країнами варто узгоджувати з США, подібно до того, як відбувається лише з дозволу Берліна постачання німецьких танків Leopard.

Деякі європейські країни, які мають на озброєнні F-16, наприклад, Нідерланди, вже продемонстрували готовість передати їх Києву.

"Є й інші країни, які говорять про це. Тому, коли вони висунуть свої пропозиції, я думаю, що ми будемо вести ці розмови. Я не думаю, що ми проти (надання. - Ред.) літаків четвертого покоління, я просто вважаю, що ми повинні переконатися в тому, що ми продовжуємо правильно розставляти пріоритети", - сказав на умовах анонімності високопосадовець Пентагону.

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Київ оптимістично налаштований щодо бойової авіації

Наразі західні посадовці більше зосереджені на наданні Україні засобів протиповітряної оборони, а також бронетехніки та артилерії для очікуваного весняного наступу РФ. Відправлення винищувачів Києву "не вирішує проблему крилатих ракет, не вирішує проблему безпілотників", - сказав посадовець Пентагону, додавши, що поки що не було жодних дискусій на високому рівні про надання F-16.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков після зустрічі з французькими посадовцями 31 січня спрогнозував, що Київ все ж може отримати F-16, шведські винищувачі Gripens "або дещо з Франції".

Наступним важливим заходом, де члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) можуть обговорити надання Києву бойової авіації, буде зустріч у форматі "Рамштайн" 14 лютого.

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