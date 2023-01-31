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Винищувачі F-16
Винищувачі F-16Фото: Sakis Mitrolidis/AFP/Getty Images
КонфліктиСполучені Штати Америки

Байден: США не надаватимуть Україні винищувачі F-16

Олег Соколенко | Ольга Журавльова
54 хв. тому

Президент Джо Байден відповів негативно на запитання журналістів про те, чи мають США намір постачати Україні реактивні винищувачі F-16. Раніше в Пентагоні та Білому домі говорили, що не виключають такої можливості.

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Президент Джо Байден у понеділок, 30 січня, відповів негативно на запитання журналістів про те, чи збираються США постачати Україні реактивні винищувачі F-16. "Ні", - цитує його відповідь, зокрема, агентство AFP.

26 січня радник Байдена з безпеки Джон Файнер, відповідаючи на запитання телеканала MSNBC, чи розглядається питання про надання винищувачів F-16 Києву, заявив, що у Вашингтоні "не виключають цього". Того самого дня представниця Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила журналістам, що це питання "не збираються знімати з порядку денного", наголосивши водночас, що українським пілотам знадобиться тривале навчання для використання F-16.

Видання Politico писало, що країни НАТО після рішення відправити в Україну німецькі та американські танки обговорюють можливість постачання Києву бойових літаків, незважаючи на побоювання подальшої ескалації.

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Київ очікує від союзників авіацію та ракети

Президент України Володимир Зеленський під час засідання контактної групи з питань оборони України 20 січня в Німеччині закликав надати Києву не лише танки, але й далекобійні ракети та винищувачі F-16. Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого.

30 січня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що його країна готова передати Україні винищувачі F-16- але тільки "в повній координації" з НАТО. Можливість постачання західних винищувачів Києву допустив і президент Франції Еммануель Макрон - наголосивши, що офіційного запиту про це Париж від Києва поки не отримував.

Тим часом канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи в Бундестазі 25 січня, виключив постачання німецьких бойових літаків Україні.

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