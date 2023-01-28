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Американський винищувач F-16
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив журналістам, що Київ розраховує отримати від міжнародних партнерів 24 винищувачіФото: Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S. Air/ZUMA Wire/imago images
ПолітикаУкраїна

Київ розраховує отримати від союзників 24 винищувачі - ЗМІ

Степан Смишляєв
14 хв. тому

Пріоритетом для України є отримання американських винищувачів F-16, однак розглядаються і французькі та шведські літаки, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат журналістам.

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Україна розраховує, що міжнародні партнери нададуть їй два батальйони по 12 винищувачів в рамках першого пакету допомоги для захисту від повномасштбаної агресії Росії. Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в інтерв'ю іспанській газеті El País, повідомила у суботу, 28 січня, агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, пріорітетом для українських військово-повітряних сил є отримання американських винищувачів F-16, хоча Київ розглядає варіант із французькими Rafale і шведськими Gripen.

24 січня Ігнат заявляв, що західні партнери вже визначили тип літака, який передадуть Україні для боротьби з російськими військами, і запланували строки підготовки українських військових.

В очікуванні "Рамштайну F-16"

Про те, що Київ розраховує отримати від партнерів саме винищувачі F-16 раніше заявляв і президент Володимир Зеленський. На восьмому засіданні контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", 20 січня він сказав, що розраховує, "що ваші наступні зустрічі будуть записані в історії, як "Рамштайн F-16 і далекобійних ракет".

26 січня американське видання Politico повідомило, що країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) обговорюють можливість постачання Києву винищувачів, попри побоювання щодо можливої подальшої ескалації.  Водночас видання зауважувало, що на наступному засіданні в форматі "Рамштайн" принципового рішення про постачання бойової авіації Україні не ухвалять.

Наразі готовність надати Україні винищувачі F-16 висловили лише Нідерланди. Минулого тижня міністр закордонних справ країни Вопке Хукстра заявив у парламенті, що уряд розгляне можливість постачання винищувачів, якщо Київ звернеться з таким проханням.

Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виключив постачання винищувачів Києву, пояснюючи це необхідністю не допустити подальшої ескалації конфлікту. Раніше в США також заявляли, що постачання літаків "поки що виключається".

Президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW

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