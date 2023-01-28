Київ розраховує отримати від союзників 24 винищувачі - ЗМІ
Степан Смишляєв
14 хв. тому
Пріоритетом для України є отримання американських винищувачів F-16, однак розглядаються і французькі та шведські літаки, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат журналістам.
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Україна розраховує, що міжнародні партнери нададуть їй два батальйони по 12 винищувачів в рамках першого пакету допомоги для захисту від повномасштбаної агресії Росії. Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в інтерв'ю іспанській газеті El País, повідомила у суботу, 28 січня, агенція "Інтерфакс-Україна".
За його словами, пріорітетом для українських військово-повітряних сил є отримання американських винищувачів F-16, хоча Київ розглядає варіант із французькими Rafale і шведськими Gripen.
24 січня Ігнат заявляв, що західні партнери вже визначили тип літака, який передадуть Україні для боротьби з російськими військами, і запланували строки підготовки українських військових.
В очікуванні "Рамштайну F-16"
Про те, що Київ розраховує отримати від партнерів саме винищувачі F-16 раніше заявляв і президент Володимир Зеленський. На восьмому засіданні контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", 20 січня він сказав, що розраховує, "що ваші наступні зустрічі будуть записані в історії, як "Рамштайн F-16 і далекобійних ракет".
Наразі готовність надати Україні винищувачі F-16 висловили лише Нідерланди. Минулого тижня міністр закордонних справ країни Вопке Хукстра заявив у парламенті, що уряд розгляне можливість постачання винищувачів, якщо Київ звернеться з таким проханням.
Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виключив постачання винищувачів Києву, пояснюючи це необхідністю не допустити подальшої ескалації конфлікту. Раніше в США також заявляли, що постачання літаків "поки що виключається".