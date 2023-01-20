Україна розраховує отримати від союзників винищувачі F-16

Напередодні в міністерстві закордонних справ Нідерландів заявили: якщо Київ звернеться з проханням щодо постачання F-16, уряд країни розгляне такий запит "без упереджень".

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників восьмого засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн", яке проходить у п'ятницю, 20 січня в Німеччині, наголосив, що "в їхніх силах" надати Києву не лише танки, але й далекобійні ракети та винищувачі F-16.

Він висловив сподівання, що сьогоднішнє засідання групи стане "Рамштайном танків", тобто на ньому ухвалять принципове рішення щодо їхнього постачання Україні. "І ми також розраховуємо, що ваші наступні зустрічі будуть записані в історії, як "Рамштайн F-16 і далекобійних ракет". У ваших силах гарантувати таку артилерію та протиповітряну оборону, яка зможе знищити терор", - наголосив президент України.

Зеленський також підкреслив, що "час залишається зброєю Росії", та закликав учасників зустрічі не зволікати з ухваленням рішень, зокрема щодо надання танків.

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Нідерланди готові розглянути запит на F-16

Раніше депутат нижньої палати парламенту Нідерландів Сьорд Сьордсма закликав уряд країни передати Збройним силам України F-16 і бойові машини піхоти. 19 січня під час дебатів у парламенті міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив: якщо Київ звернеться до його країни з проханням щодо постачання F-16, уряд розгляне такий запит "без упереджень", пише NL Times.

У свою чергу міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на Всесвітньому економічному форумі в Давосі не лише підтримала надання Україні німецьких танків Leopard 2, але й заявила, що її країна готова допомогти оплатити передачу Києву цих танків іншими державами. Наразі постачання Leopard 2 Україні заблоковане через позицію Німеччини.