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Танк

Тема

Танк - один з видів броньованих бойових машин.

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Новини

5 год. тому

Усе більше німців підтримують передачу Києву сучасних танків

15 грудня 2022 р.

У Німеччині будують новий завод з виробництва боєприпасів

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Докладно

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Танки Leopard 2 для України: США не проти - чому гальмує ФРН

Танки Leopard 2 для України: США не проти - чому гальмує ФРН

Більше гаубиць і зеніток Gepard - Німеччина підготувала новий пакет допомоги Україні. Але чому Берлін не дає танки?
Конфлікти13 грудня 2022 р.08:25 хв.
Руйнування внаслідок обстрілів Тростянця

Пологи під дулами російських танків

Пологи під дулами російських танків

У Тростянці на Сумщині почався процес над екіпажем російського танка, який обстріляв лікарню під час окупації в березні.
Закон і право2 грудня 2022 р.
Херсон повертається під контроль України, 11 листопада 2022 року

Німецький експерт: "Звільнення Херсона - дуже важлива віха"

Німецький експерт: "Звільнення Херсона - дуже важлива віха"

Професор Університету Бундесверу Франк Зауер переконаний, що для подальшого наступу Україні треба надати німецькі танки.
Конфлікти11 листопада 2022 р.
У своїй боротьбі проти російської армії Україна залежить від західної зброї

Чи допомагають Україні "кругові поставки" озброєння?

Чи допомагають Україні "кругові поставки" озброєння?

Деякі експерти вбачають у "круговому обміні" зародок нової політики безпеки ФРН.
Конфлікти10 листопада 2022 р.
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Танкісти на Херсонщині в очікуванні наказу про контрнаступ

Танкісти на Херсонщині в очікуванні наказу про контрнаступ

У рамках нової військової допомоги Києву передадуть 90 танків Т-72 із запасів чеського оборонпрому. Ось які вони у дії.
Конфлікти7 листопада 2022 р.02:06 хв.
Знищений російський танк у Чернігові

Що робити зі знищеною військовою технікою РФ

Що робити зі знищеною військовою технікою РФ

Тисячі російських танків і бронемашин в Україні пиляють на брухт, перетворюють у мистецтво та зрештою мають утилізувати.
Конфлікти7 листопада 2022 р.
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Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Міодраг Шоріч

Україні потрібно негайно надати німецькі танки

Міодраг Шоріч
Коментар
Конфлікти14 вересня 2022 р.
Frank Hofmann Kommentarbild App PROVISORISCH

Провал обміну танками з Польщею підриває довіру до ФРН

Франк Гофманн
Коментар
Політика27 липня 2022 р.
Роман Гончаренко

Путін та Ердоган - переможці в Нагірному Карабаху

Роман Гончаренко
Коментар
Політика11 листопада 2020 р.
Barbara Wesel Kommentarbild App *PROVISORISCH*

Ходіння по лезу ножа в Ормузькій протоці

Барбара Везель
Коментар
Політика24 липня 2019 р.
Райнер Германн, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Дозована ескалація у Перській затоці

Райнер Германн
Гостьовий коментар
Політика12 липня 2019 р.
Кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер

Танки і політика - Трамп забрав у американців їхнє свято

Карла Бляйкер
Коментар
Політика5 липня 2019 р.