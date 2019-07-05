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Танк - один з видів броньованих бойових машин.
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Новини
5 год. тому
5 год. тому
Усе більше німців підтримують передачу Києву сучасних танків
15.12.2022
15 грудня 2022 р.
У Німеччині будують новий завод з виробництва боєприпасів
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Докладно
Танки Leopard 2 для України: США не проти - чому гальмує ФРН
Танки Leopard 2 для України: США не проти - чому гальмує ФРН
Більше гаубиць і зеніток Gepard - Німеччина підготувала новий пакет допомоги Україні. Але чому Берлін не дає танки?
Конфлікти
13.12.2022
13 грудня 2022 р.
08:25 хв.
Пологи під дулами російських танків
Пологи під дулами російських танків
У Тростянці на Сумщині почався процес над екіпажем російського танка, який обстріляв лікарню під час окупації в березні.
Закон і право
02.12.2022
2 грудня 2022 р.
Німецький експерт: "Звільнення Херсона - дуже важлива віха"
Німецький експерт: "Звільнення Херсона - дуже важлива віха"
Професор Університету Бундесверу Франк Зауер переконаний, що для подальшого наступу Україні треба надати німецькі танки.
Конфлікти
11.11.2022
11 листопада 2022 р.
Чи допомагають Україні "кругові поставки" озброєння?
Чи допомагають Україні "кругові поставки" озброєння?
Деякі експерти вбачають у "круговому обміні" зародок нової політики безпеки ФРН.
Конфлікти
10.11.2022
10 листопада 2022 р.
Танкісти на Херсонщині в очікуванні наказу про контрнаступ
Танкісти на Херсонщині в очікуванні наказу про контрнаступ
У рамках нової військової допомоги Києву передадуть 90 танків Т-72 із запасів чеського оборонпрому. Ось які вони у дії.
Конфлікти
07.11.2022
7 листопада 2022 р.
02:06 хв.
Що робити зі знищеною військовою технікою РФ
Що робити зі знищеною військовою технікою РФ
Тисячі російських танків і бронемашин в Україні пиляють на брухт, перетворюють у мистецтво та зрештою мають утилізувати.
Конфлікти
07.11.2022
7 листопада 2022 р.
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Політика
27.10.2022
27 жовтня 2022 р.
10:38 хв.
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Анка Фельдгузен в інтерв'ю DW розповіла, як ховалася в укритті разом із киянами і чому переговори з Путіним не на часі.
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11.10.2022
11 жовтня 2022 р.
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Депутат ВР Олексій Гончаренко під час виступу в ПАРЄ закликав терміново прийняти рішення про поставки зброї Україні.
Політика
11.10.2022
11 жовтня 2022 р.
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Ексочільник ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю DW про відповідь Заходу на ядерні погрози РФ і те, як може закінчитися війна.
Конфлікти
04.10.2022
4 жовтня 2022 р.
15:33 хв.
Німеччина сперечається про танки й важку зброю для України
У ФРН знову дискусія про поставки зброї Україні на тлі успішного контрнаступу. Чи дочекається Україна німецьких танків?
Конфлікти
14.09.2022
14 вересня 2022 р.
06:36 хв.
Контрнаступ ЗСУ: прогноз західних експертів
Україна продовжує успішний контрнаступ. Як відповість на це Росія? Ось що кажуть західні військові експерти.
Конфлікти
13.09.2022
13 вересня 2022 р.
09:06 хв.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Україні потрібно негайно надати німецькі танки
Міодраг Шоріч
Коментар
Конфлікти
14.09.2022
14 вересня 2022 р.
Провал обміну танками з Польщею підриває довіру до ФРН
Франк Гофманн
Коментар
Політика
27.07.2022
27 липня 2022 р.
Путін та Ердоган - переможці в Нагірному Карабаху
Роман Гончаренко
Коментар
Політика
11.11.2020
11 листопада 2020 р.
Ходіння по лезу ножа в Ормузькій протоці
Барбара Везель
Коментар
Політика
24.07.2019
24 липня 2019 р.
Дозована ескалація у Перській затоці
Райнер Германн
Гостьовий коментар
Політика
12.07.2019
12 липня 2019 р.
Танки і політика - Трамп забрав у американців їхнє свято
Карла Бляйкер
Коментар
Політика
05.07.2019
5 липня 2019 р.
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