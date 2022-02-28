"Вполювали не один танк": сільськогосподарські дрони для ЗСУ

Ніколас Конноллі

31.05.2024 31 травня 2024 р.

Військові ЗСУ дедалі частіше застосовують на фронті сільськогосподарські дрони. БПЛА, якими зазвичай обприскують посіви, нині ефективно воюють проти армії РФ. Росіяни вже прозвали ці українські дрони "Баба-Яга". Чому? Репортаж DW з Донеччини.