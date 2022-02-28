"Вполювали не один танк": сільськогосподарські дрони для ЗСУ

КонфліктиУкраїна"Вполювали не один танк": сільськогосподарські дрони для ЗСУTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаНіколас Конноллі31.05.202431 травня 2024 р.Військові ЗСУ дедалі частіше застосовують на фронті сільськогосподарські дрони. БПЛА, якими зазвичай обприскують посіви, нині ефективно воюють проти армії РФ. Росіяни вже прозвали ці українські дрони "Баба-Яга". Чому? Репортаж DW з Донеччини. https://p.dw.com/p/4gU7EРеклама