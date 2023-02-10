Як німецький танк Leopard-1 зможе посилити ЗСУ?

Цього тижня міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом (Boris Pistorius) разом з моделлю німецького танка Leopard-2. Мета цієї зробленої після перемовин у Києві світлини - вселити оптимізм у той час, як на сході та півдні України українські військовослужбовці на передовій дедалі частіше змушені протистояти наступальному тиску з боку російських сил.

На полях свого візиту до Києва Пісторіус підтвердив, що Німеччина має намір уже до кінця березня передати Україні перші з 14 обіцяних танків Leopard-2. Крім того, він запевнив Київ, що Берлін також надасть українському війську близько 100 танків попереднього варіанту, а саме Leopard-1, що зберігалися на складах німецьких підприємств ВПК.

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Попри схожу назву, ці два типи танків істотно відрізняються один від одного й можуть застосовуватися на фронті досить по-різному. У порівнянні з більш сучасним Leopard-2, попередній варіант має значно слабшу броню. "Перше покоління танків Leopard було створено в той час, коли повний захист від кумулятивних бронебійних снарядів був технічно неможливим", - розповів у інтерв'ю DW Ральф Ратс (Ralf Raths), директор Німецького танкового музею в Мюнстері. "Тому конструктори танка Leopard-1 свідомо вирішили зробити машину легшою за рахунок тоншої броні, а натомість поставити якомога потужніший двигун, щоби танк був максимально швидкий і маневрений", - зазначає він.

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Директор Німецького танкового музею Ральф Ратс Фото: Deutsches Panzermuseum

Leopard-1 підвищить боєздатність ЗСУ

Експерти вважають, що старіший Leopard-1 може допомогти Україні в оборонних операціях у разі ефективного поєднання з західними бойовими машинами піхоти (БМП), обіцяними на початку цього року, як-от німецька Marder або американська Bradley. А поки що українським воякам часом доводиться воювати без бронетехніки на передовій на сході та півдні країни.

Президент США Джо Байден пообіцяв надати Києву 60 таких БМП Bradley на початку цього року. Минулого тижня перші з них вийшли з американського порту Чарльстон, що в штаті Північна Кароліна, повідомило логістичне управління збройних сил США.

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Утім, на відміну від свого наступника, танку Leopard-1 у безпосередньому танковому бою буде важко протистояти російським підрозділам на сході України, вважає Ратс. Для цього потрібен Leopard-2, переконаний експерт.

Перші 14 танків Leopard-2 надійдуть до України з ФРН до кінця березня

На першому етапі Німеччина хоче підтримати Україну 14 танками Leopard-2A6 із запасів Бундесверу. Сама Німеччина має на озброєнні 328 бойових танків Leopard-2, однак скільки з них може бути розгорнуто негайно - достеменно не знають навіть експерти, які регулярно сперечаються з цього питання.

Утім, мета західних держав, за їхніми словами, полягає в тому, щоб якомога швидше передати Україні достатню кількість танків Leopard задля формування двох танкових батальйонів. Бундесвер має 44 танки Leopard-2 в одному танковому батальйоні. Інші європейські партнери теж могли б надати танки для України, але для цього потрібен відповідний дозвіл країни-виробника, тобто Німеччини. Тож тепер німецький уряд планує владнати це питання для постачання танків Leopard з інших країн. Така формальність щодо згоди країни-виробника є стандартною міжнародною практикою в угодах з продажу озброєнь і прописана у відповідних договорах.

"Набагато кращі за російські моделі"

Про важливість танків Leopard свідчить реакція Москви, адже Кремль розцінив рішення про постачання Leopard та інших західних систем озброєнь як "пряму участь" у конфлікті. Власне, це - саме те трактування, якого канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) завжди намагався не допустити.

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Тим часом експерт з питань оборони німецької опозиційної консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) у розмові з DW привітав рішення німецького уряду: "Західні моделі (танків. - Ред.) набагато краще захищають військовослужбовців і таким чином підвищують бойовий дух. До того ж вони значно перевершують радянські зразки за тактико-технічними характеристиками. Це робить дедалі реальнішим проведення масштабних операцій, що дозволять звільнити більше території від російської окупації та запобігти воєнним злочинам".

Leopard-2 за своїми характеристиками значно перевищує радянські й російські моделі, які перебувають на озброєнні армії РФ Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Надія на певне покращення

Однак, на думку військової експертки Марини Мирон з Королівського коледжу Лондона, ще належить з'ясувати, яку саме цінність танки Leopard матимуть для України. У коментарі DW вона зазначила: "Ми ще не знаємо, які саме версії танків Leopard отримає Україна, але, звісно, сподіваємося, що вони будуть значно кращими за ті, які Україна має на цей час".

Країни-члени НАТО на першому етапі планують надати Україні майже 90 танків Leopard-2. Крім того, Фінляндія, яка поки що не є членом НАТО, також оголосила, що може поставити танки Leopard в Україну. Тож чимало військових експертів сподіваються на перелом у війні з Росією, особливо у відвоюванні територій на сході країни.

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Leopard-2 і його попередник, Leopard-1, вважаються одними з найуспішніших експортних позицій німецьких виробників зброї. Основний бойовий танк Leopard-2 серійно виробляється з 1978 року і відтоді зазнав не однієї модернізації. Завдяки значному експортному успіху танка виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann нині у світі існує багато різних версій, кожну з яких було адаптовано до специфічних вимог замовника. Попередню модель - Leopard-1 - також продавали дуже часто, і вона досі перебуває на озброєнні в багатьох арміях по всьому світу. Її завдання - захист від танкових з'єднань противника.

60 тонн ваги, але швидкість понад 60 кілометрів на годину

Головне озброєння танка Leopard-2 - 120-міліметрова гармата, за допомогою якої він може вести вогонь по стаціонарних або рухомих цілях навіть під час руху. За наявності додаткового обладнання ця бойова машина може долати водні перешкоди глибиною до чотирьох метрів. А завдяки рушійній установці потужністю 1500 к. с. сам танк розвиває швидкість у понад 60 км/год. Утім, окрім перелічених позитивних характеристик, він має й недоліки - одним з яких є його досить значна маса - танк важить понад 60 тонн, а таке навантаження витримає далеко не кожен мостовий перехід. За словами канадських і данських військових, які брали участь у операціях в Афганістані, Leopard-2 добре зарекомендував себе, перш за все, завдяки високому рівню захисту.

На думку багатьох німецьких політиків, загалом танки Leopard і передача їх Україні під час російської агресії - все це може стати тим фактором, що спричинить переломний момент у війні. Так, експерт з питань оборони Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Нільс Шмід (Nils Schmid), приміром, зазначив у розмові з DW: "Ми переконані, що постачання (цих танків. - Ред.) стане вирішальною перевагою для України навесні. Тому що ефективність танка висока, набагато вища, ніж у всього озброєння, яке ми досі поставляли. Разом з посиленням протиповітряної оборони Україна може використати це для зміни воєнного балансу сил на свою користь - і таким чином змусити російського президента Путіна розпочати серйозні переговори про відновлення територіальної цілісності України".