ФРН, Данія і Нідерланди дадуть Україні понад 100 Leopard 1

ФРН, Данія і Нідерланди оголосили спільний план постачання Україні щонайменше 100 відремонтованих танків Leopard 1. Оголошення відбулося під час неанонсованого візиту міністра оборони Німеччини Пісторіуса в Київ.

Німеччина, Данія та Нідерланди заявили, що планують надати Україні щонайменше 100 відремонтованих німецьких бойових танків Leopard 1. У спільній заяві міністрів оборони країн ідеться, що постачання старих "Леопардів" є частиною зусиль "з підтримки України в її прагненні протистояти російській агресії".

"Це значно посилить військовий потенціал України для відновлення порушеної територіальної цілісності", - заявили міністри.

Танки будуть придбані "безпосередньо у німецької промисловості". Поставка має відбутися "протягом найближчих місяців". Вона включатиме логістичну підтримку та навчання.

Оголошення відбулося під час неанонсованого візиту до Києва міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius).

Німеччина схвалила постачання Україні 178 Leopard 1

Перед цією заявою німецькі міністерства економіки та оборони офіційно підтвердили, що схвалили експорт до України 178 танків Leopard 1. "Скільки основних бойових танків Leopard 1A5 буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних робіт з технічного обслуговування", - йдеться у їхній спільній заяві.

Тим часом німецький концерн Rheinmetall повідомив, що може поставити 20-25 таких танків Україні цього року, 88 - до кінця наступного.

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"Танкова коаліція" для України

Раніше Німеччина пообіцяла передати Україні наприкінці березня - на початку квітня 14 сучасних танків Leopard 2. Їх Києву також нададуть Польща, Канада, Іспанія та Португалія. Перший "Леопард" для України днями вже прибув з Канади до Польщі.

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися щонайменше 12 країн. За словами українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Київ очікує отримати від 120 до 140 західних танків у першій хвилі постачань.

Першою надати Збройним силам України бойові танки західного зразка погодилася Великобританія. 14 танків Chаllenger 2 мають надійти наприкінці березня. Своєю чергою США пообіцяли передати 31 американський танк Abrams протягом "кількох місяців". Вони можуть бути доставлені в Україну наприкінці цього або на початку наступного року, оскільки їх не передаватимуть з військових запасів, а закуплять у промисловості. Франція поки що пообіцяла надати легкі колісні танки AMX-10 RC уже в лютому та розмірковує над передачею Україні бойових танків.

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