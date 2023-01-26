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Британський танк Challenger 2
Британський танк Challenger 2 (архівне фото)Фото: LCpl Spencer/Ministry of Defence/Crown/PA/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Британські танки прибудуть в Україну в березні - уряд

Валерій Сааков
21 хв. тому

Партія британських танків Challenger 2 має надійти в Україну наприкінці березня, повідомили в Лондоні. А доти українські військові будуть інтенсивно тренуватися, як експлуатувати й обслуговувати ці машини.

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Обіцяні Великобританією танки Challenger 2 для посилення українських Збройних сил мають надійти в Україну вже наприкінці березня. Відповідну заяву зробив у четвер, 26 січня, статс-міністр у британському міністерстві оборони Алекс Чалк під час дебатів у парламенті.

"Ми плануємо, що це буде наприкінці березня", - сказав він у відповідь на запитання, коли танки прибудуть в Україну, передає інформаційна агенція Reuters. За його словами, до цього часу українські війська будуть інтенсивно тренуватися, як експлуатувати й обслуговувати ці машини.

Саме Великобританія стала першою західною країною, яка погодилася надати Збройним силам України основні бойові танки західного зразка. Лондон пообіцяв передати Києву 14 машин Challenger 2.

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Раніше цього дня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що сучасні бойові танки Leopard 2, які Берлін пообіцяв передати Києву, прибудуть до України "наприкінці березня - на початку квітня". Він також повідомив, що найближчими днями розпочнеться навчання українських військових на німецьких бойових машинах піхоти (БМП) Marder, а користуватися "Леопардами" українців навчатимуть "трохи пізніше", передає AFP.

Американські танки теж надійдуть не одразу

Напередодні речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що доставка в Україну американських танків Abrams, надання яких анонсував президент США Джо Байден, може зайняти "багато місяців".

Водночас міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що перші бронемашини AMX10-RC, які класифікуються як легкі колісні танки, доставлять в Україну вже в лютому. "Ми хочемо діяти якомога швидше. Я розраховую, що перші поставки будуть здійснені на початку лютого", - сказав урядовець в ефірі телеканалу France 5, зазначивши, що не повідомлятиме точних строків і обсягів поставок через побоювання, що Росія зможе скористатися цими даними.

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