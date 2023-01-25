Президент України Володимир Зеленський подякував союзникам за готовність передати сучасні бойові танки. За його словами, тепер ключове - швидкість та обсяг. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини cереди, 25 січня.

++22:45++

На території східної та південної України оголошена повітряна тривога.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляє про три групи іранських дронів-камікадзе, запущених Росією по території України. За його інформацією, джерело якої він не називає, РФ також планує запуск ракет. У свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пише про три російські бомбардувальники Ту-22М3 у небі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. "Ворог зараз намагається навантажити нашу систему протиповітряної оборони. Повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах", - написав він у Telegram.

++22:30++

Через війну Росії проти України РФ не запросили на церемонію з нагоди 78-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц. Про це повідомив агентству AFP речник меморіального музею, що діє на території колишнього табору.

Також сьогодні стало відомо, що спілка європейських футбольних асоціацій позбавила російську Казань права проведення матчу за суперкубок УЄФА-2023. Як повідомили на сайті організації, гру, яка відбудеться 16 серпня, приймуть грецькі Афіни.

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++22:25++

Кількість зареєстрованих учнів з України в школах Німеччини перевищила 200 тисяч. Так, конференція міністрів освіти та культури німецьких федеральних земель повідомила про 203 105 українських дітей, які навчаються в ФРН.

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++22:12++

Зеленський про "танкову коаліцію": Тепер головне - швидкість та обсяг

У своєму традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішній день "днем надзвичайно приємних новин". "Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні й дуже потрібні танки. Ключове тепер - швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки", - сказав він.

Він також заявив про прогрес і в інших аспектах оборонної співпраці. "Говорив сьогодні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, важливо - ми маємо розширювати й нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України. І це мрія. Це завдання", - сказав він.

Зеленський також подякував "за дуже зворушливі слова підтримки й привітання, які почув і побачив від дуже багатьох дуже різних людей". "Дякую вам усім. І побажання у нас із вами одне, я вважаю, насправді. Спільне побажання. Це перемога. Ми це зробимо. Я знаю", - сказав президент України, який сьогодні відзначає своє 45-річчя.

++22:00++

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з верховним комісаром Організації Об'єднаних Націй в справах біженців Філіппо Гранді.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії він уже втретє відвідує Україну. Це важливий політичний сигнал підтримки для всього українського суспільства, для сімей, для вимушено переміщених осіб, для родин, які втратили своїх дітей через депортацію. Під час зустрічі обговорили важливість нагального доступу до депортованих у Росію громадян України та захисту їхніх прав. Окремо розглянули тему масового злочинного вивезення державою-агресором українських дітей", - написав Зеленський у соціальних мережах.

++21:44++

Доставка в Україну американських танків Abrams, надання яких сьогодні анонсував президент США Джо Байден, може зайняти "багато місяців", повідомив на брифінгу речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, Україна повинна бути готова до того, "коли погода покращиться, а російський наступ набере обертів", передає агенція Reuters.

У свою чергу міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що перші бронемашини AMX10-RC, які класифікуються як легкі колісні танки, доставлять в Україну вже в лютому. "Ми хочемо діяти якомога швидше. Я розраховую, що перші поставки будуть здійснені на початку лютого", - сказав він в ефірі телеканалу France 5, зазначивши, що не повідомлятиме точних строків і обсягів поставок через побоювання, що Росія зможе скористатися цими даними.

++21:27++

За сьогодні російська армія завдала вже 21 авіаційного та п'яти ракетних ударів по території України. Також війська РФ здійснили 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомив у вечірньому зведенні генеральний штаб Збройних сил України.

"Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються", - сказано в ньому.

Також генштаб повідомляє про продовження РФ тиску й залякування місцевого населення на окупованих територіях. "Так, у Джанкойському районі автономної республіки Крим окупанти провели обшуки в помешканнях понад 20 сімей кримських татар та здійснили шість арештів, нібито через підозру в підготовці диверсій та терактів", - ідеться у зведенні.

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупаційних військ і двох ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також знищили російський літак Су-25, гелікоптер Ка-52 і два безпілотники типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили російський пункт управління, дев'ять районів зосередження сил і три склади боєприпасів.

++21:02++

Швейцарія приєдналась до дев'ятого пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, запровадженого за війну проти України.

"Заходи включають заборону на послуги в галузі тестування продуктів, реклами, досліджень ринку, а також послуги при проведенні опитувань громадської думки", - йдеться в повідомленні швейцарського уряду.

Також запроваджується режим експортного контролю щодо низки товарів, зокрема "товарів подвійного призначення, товарів для модернізації військової та технологічної сфери або для розвитку військово-промислового комплексу та сфери безпеки, а також товарів, які сприяють нарощуванню промислового потенціалу Росії".

Крім цього, від сьогодні набуває чинності заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі, зокрема експорту двигунів для літаків і безпілотників. Швейцарія також забороняє інвестиції у російський гірничодобувний сектор.

++20:39++

Відбій повітряної тривоги дали через пів години після її початку в центральних областях України. Інформації про обстріли не було.

++20:35++

У лютому Україна отримає від Німеччини партію з 10 тисяч терміналів супутникового зв'язку Stralink, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit.

++20:07++

У Києві вчетверте за день оголошена повітряна тривога.

++20:00++

До "танкової коаліції" приєднується Норвегія

Норвегія приєднується до так званої "танкової коаліції". Надання Україні німецьких бойових танків Leopard 2 анонсував міністр оборони країни Бйорн Арільд Ґрам в інтерв’ю місцевому телеканалу NRK. Кількість машин, які планується передати, він не уточнив.

Тим часом міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив на онлайн-брифінгу, що його країна готова надати Україні 30 радянських танків Т-72 "негайно", якщо отримає на заміну сучасні західні танки - Leopard чи інші. Також Словаччина готова обговорити передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29. "Очікується рішення уряду", - сказав міністр. Якщо ж США згодяться передати Україні американські винищувачі F-16, то Словаччина готова забезпечити навчання українських військових на них, додав він.

++19:33++

Компанія Baykar подарувала Україні ще два "Байрактари"

Україна отримала сьогодні від турецької компанії Baykar ще два безпілотники Bayraktar TB2. "Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним силам України та народу України для захисту від окупанта", - повідомило Головне управління розвідки міністерства оборони України.

++19:04++

Байден оголосив надання США 31 танка Abrams Україні

Президент США Джо Байден оголосив надання США 31 танка Abrams Україні. "Сьогодні я оголошую, що США надішлють 31 танк Abrams Україні - еквівалент українського батальйону", - сказав він на пресконференції.

Танк Abrams Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

При цьому Байден наголосив, що постачання цих танків на поле бою займе час, скільки саме - він не уточнив. Навчання українських військових, за його словами, "розпочнеться якомога швидше". Президент США додав, що цей крок - скоординований з партнерами, та пообіцяв в "найближчі тижні й місяці" додаткові оголошення від інших країн.

Він також подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (Olaf Scholz) за лідерство в питанні постачання танків Україні. Раніше сьогодні ФРН оголосила про рішення передати Україні 14 своїх танків Leopard і дозволити їхній реекспорт третіми країнами.

Ці рішення оголосили в день народження президента України Володимира Зеленського.

++18:52++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнсом Столтенбергом. "Обговорили подальшу консолідацію партнерів для підтримки України, зокрема розширення танкової коаліції, розблокування принципово нових видів озброєння. Також говорили про необхідні кроки на шляху до подальшої інтеграції в НАТО", - написав Зеленський у соціальних мережах.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), президенти США Джо Байден і Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністри Великобританії Ріші Сунак та Італії Джорджа Мелоні провели спільну телефонну конференцію щодо координації дій в підтримці України. Про результати переговорів поки не повідомляється.

++18:41++

У Севастополі в анексованому Криму, в Білгородській області та Краснодарському краї РФ по телебаченню показали звернення президента України Володимира Зеленського.

Пресслужба уряду Білгородської області заявила, що "відбулася несанкціонована заміна телесигналу з супутника".

++18:16++

Історичний центр Одеси включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою

Історичний центр Одеси включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. - Ред.) під загрозою, повідомив у соціальних мережах міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

++17:59++

ЄСПЛ: Росія контролює окупований Донбас з травня 2014 року

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав "частково прийнятною" справу Нідерландів та України проти Росії. Суд встановив, що "захоплені сепаратистами території на сході України з 11 травня 2014 року та щонайменше до 26 січня були під юрисдикцією Російської Федерації". Після цього рішення ЄСПЛ може перейти до розгляду справи по суті за більшістю її пунктів.

Справа об'єднує три скарги. Дві з них "стосуються конфлікту на сході України за участю проросійських сепаратистів, який розпочався у 2014 році". У третій йдеться про збиття рейсу MH17 "Малайзійських Авіаліній" на сході України 17 липня 2014 року, що призвело до загибелі 298 осіб, серед яких 196 - громадяни Нідерландів.

++17:36++

Папа Римський вперше зустрівся з Всеукраїнською радою церков

Папа Римський Франциск зустрівся у Ватикані з очільниками та представниками українських церков і релігійних організацій.

"Папа Франциск прийняв делегацію Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка цими днями здійснює робочий візит до апостольської столиці", - повідомляє Vatican News. Це перший такий візит українського міжконфесійного об'єднання до Ватикану. Попередня зустріч відбулася в Києві у 2001 році в рамках візиту в Україну папи Івана Павла ІІ.

На зустрічі Франциск заявив про давню симпатію до України. "Я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби він змилувався над цим настільки відважним народом", - сказав він.

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++17:12++

Президент США Джо Байден виступить о 19:00 за київським часом з заявою щодо подальшої військової допомоги Україні, анонсували в Білому домі.

За даними агентства Bloomberg, він оголосить про надання Україні 31 танка Abrams на 400 мільйонів доларів.

++16:58++

Шольц категорично виключає поставки Німеччиною бойових літаків Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) запевнив, що Німеччина в жодному разі не передаватиме Україні бойових літаків.

Літак Tornado повітряних сил Бундесверу, до надання яких Україна закликає Німеччину Фото: Sean Gallup/Getty Images

"Ця позиція (щодо неможливості передачі бойових літаків. - Ред.) абсолютно не змінилася і не зміниться", - сказав він, виступаючи у Бундестазі.

Раніше в Офісі президента України та міністерстві закордонних справ закликали до створення коаліції для постачання Києву винищувачів.

++16:50++

По всій Україні оголошено відбій повітряної тривоги.

++16:28++

Норвегія звільнила з-під варти під писку про невиїзд колишнього високопоставленого члена російської приватної військової компанії "Вагнера" Андрія Медведєва, який попросив притулку після незаконного в'їзду в країну, повідомив представник імміграційної поліції Йон Андреас Йохансен.

Норвезька національна служба кримінальних розслідувань, яка бере участь в розслідуванні воєнних злочинів в Україні, заявила, що допитує Медведєва, який "має статус свідка". Той переконує, що готовий розповісти все, що знає про ПВК і її власника Євгена Пригожина.

Він прибув до Норвегії на початку місяця після того, як його контракт продовжили без його згоди. Він каже, що готовий дати свідчення про будь-які воєнні злочини, свідком яких був, і заперечує свою участь в них, пише Associated Press.

Тим часом американське видання The New York Times стверджує з посиланням на аналіз супутникових знімків, що кладовище, яке використовується ПВК "Вагнера", в останні кілька місяців стрімко збільшилося в розмірах. Так, на фото від 24 січня видно близько 170 ділянок поховань у районі цвинтаря в Краснодарському краї РФ, що майже в сім разів більше у порівнянні з фото від 24 листопада 2022 року.

В адміністрації президента США раніше стверджували, що втрати "вагнерівців" в Україні обчислюються тисячами, а 90 відсотків загиблих - ув'язнені, яких завербували для участі у війні в обмін на звільнення з в'язниць.

++16:20++

Повітряна тривога втретє за день оголошена в центральному регіоні України.

++16:05++

Міноборони звільнило директора департаменту закупівель

Міністерство оборони відреагувало звільненнями на резонансну публікацію в ЗМІ про ймовірні випадки корупції під час закупівель.

Будівля міноборони України (ілюстративне фото) Фото: Pavlo Bagmut/Ukrinform/IMAGO

Як повідомила голова комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, з посади директора департаменту закупівель звільнили Богдана Хмельницького. Також посади позбувся заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов.

21 січня видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал про те, що міноборони закуповує харчі для військових Збройних сил України вдвічі-втричі дорожче, ніж можна придбати в магазинах Києва навіть за роздрібними цінами, не кажучи вже про гуртові. Міноборони назвало цю інформацію "завідомо неправдивою" та пообіцяло звернутися до Служби безпеки України. Водночас Радіна зазначила в своєму дописі у Facebook після виступу Резнікова в комітеті, що "міністр не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування".

++15:50++

В Україні починаються відбої тривоги

По Україні починають оголошувати відбої повітряної тривоги. Наразі вона продовжує тривати в західних та північних областях, але завершилась в Києві, Київській області, в центрі, на сході та півдні. Вона тривала понад півтори години, оскільки з білоруського аеропорту "Мачулищі" злетіли два російських винищувачі МіГ. За даними моніторингової групи "Беларускі гаюн", о пів на четверту вони пішли на посадку. Інформації про удари за цей час не надходило.

++15:38++

Перші сучасні бойові танки Leopard можуть надійти в Україну з Німеччини приблизно через три місяці, заявив на засіданні Бундестагу міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Підготовка та налагодження маршрутів постачання, за його словами, розпочнеться "дуже швидко", передає dpa.

++15:20++

Після рішення про передачу українським збройним силам німецьких бойових танків Leopard канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) поспілкувався телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Сам Шольц заявив у Бундестазі, що надавати допомогу Україні - правильний крок. "Німеччина завжди буде на передовій, коли йдеться про підтримку України", - сказав він.

Зеленський повідомив у соціальних мережах, що обговорювались також питання подальшого розширення оборонної підтримки та тренувальних місій для Збройних сил України. "Щиро вдячний Олафу Шольцу та всім нашим друзям у Німеччині", - написав він.

++15:15++

Крім Польщі, уряд Німеччини не отримував запитів від інших країн щодо передачі Україні німецьких бойових танків Leopard, заявив представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Водночас він очікує, що "найближчими годинами та днями" відповідні звернення надійдуть.

++15:07++

Швеція наразі не планує відправляти німецькі бойові танки Leopard 2 в Україну, але не виключає такої можливості в майбутньому, заявив міністр оборони Пол Йонсон в інтерв'ю газеті Svenska Dagbladet. "Поки що підготовка до безоплатного передання танків зі Швеції не ведеться, але не виключається, що це може статися на пізнішому етапі", - сказав він. Раніше міністр говорив Sveriges Radio, що у нього загалом немає заперечень проти відправки Україні танків зі Швеції.

++14:53++

Tanke schön: Латвія та Литва дякують Німеччині за "Леопарди" для України

Міністри закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс і Литви Габріелюс Ландсбергіс подякували Німеччині за рішення дозволити передачу Україні сучасних бойових танків Leopard каламбуром. "Tanke schön", - написали вони в Twitter (Dankeschön - нім. "дякую". - Ред.).

++14.38++

Генеральний прокурор України Андрій Костін підписав накази про звільнення за власним бажанням керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

++14.30++

В Україні оголошено другу масштабну повітряну тривогу за день.

++14.14++

Окрім Нідерландів та Іспанії у середу про свою готовність передати Києву танки оголосила Фінляндія. "Міжнародна співпраця щодо надання "Леопардів" Україні зараз просувається, і Фінляндія братиме в цьому участь", - сказав фінський міністр оборони Мікко Савола. Він відмовився коментувати обсяг внеску Фінляндії.

За даними ЗМІ, чотири "Леопарда" готується передати ЗСУ також Португалія.

++14.00++

Посольство Росії в Німеччині поскаржилося, що рішення Берліну передати Києву сучасні танки Leopard 2 "неминуче призведе до загибелі російських солдатів", звинувативши ФРН в "остаточній відмові" від "визнання історичної відповідальності" за злочини нацистів у Другій світовій війні.

"Воно руйнує залишки взаємної довіри, завдає непоправної шкоди російсько-німецьким відносинам, які без того перебувають у жалюгідному стані, ставить під сумнів можливість їх нормалізації в найближчому майбутньому", - йдеться у заяві на сайті посольства. Також у диппредставництві стверджують, що Німеччина не зацікавлена у дипломатичному розв'язанні війни в Україні, і що відтак "конфлікт" переходить на новий рівень протистояння

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі не видно перспектив для дипломатичного врегулювання війни РФ проти України.

++13.46++

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу (Olaf Scholz) за рішення передати Україні сучасні танки Leopard 2. Він зазначив, що це стане "великим кроком" для того, щоб зупинити Росію. "Разом ми сильніші", - написав прем'єр в Twitter.

++13.40++

Франція привітала рішення Німеччини передати Україні сучасні бойові танки Leopard 2 та дозволити їхній реекспорт третім країнам. "Рішення Німеччини розширює та посилює підтримку, яку ми надали, постачаючи (легкі танки - Ред.) AMX10 RC", - йдеться у заяві Єлисейського палацу.

++13.26++

Перший танковий крок зроблено. Далі - "танкова коаліція". Леопардів потрібно багато", - так прокоментував надання Києву танків голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

++13.05++

Британський прем'єр Ріші Сунак відреагував на рішення Німеччини щодо "Леопардів".

"Правильне рішення членів НАТО та друзів направити основні бойові танки в Україну. Разом з Challenger 2 вони посилять вогневу оборонну міць України. Разом ми активізуємо наші зусилля, щоб забезпечити перемогу України у цій війні та забезпечити тривалий мир", - написав Сунак у Twitter.

++12.41++

Німеччина відправить танки Leopard 2 в Україну і схвалить їх реекспорт з країн-партнерів, заявив у середу речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт (Stefen Hebestreit). За його словами, мета полягає в тому, щоб швидко створити два танкові батальйони з Leopard 2 для України. На першому етапі Німеччина надасть 14 танків Leopard 2 з військових запасів. Тренування українських військових у Німеччині розпочнеться найближчим часом, і ФРН також забезпечить логістику та боєприпаси.

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++12.25++

Українські військові після тяжких боїв вийшли з Соледару Донецької області. "Після місяців важких боїв, у тому числі протягом останніх тижнів, Збройні сили України залишили (Соледар - Ред.) і відійшли по околицях на заздалегідь підготовлені позиції", - повідомив AFP речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

++11.52++

Вибух у посольстві України: в Іспанії затримали підозрюваного

Іспанська поліція заарештувала підозрюваного у причетності до кампанії розсилання вибухівки прем'єр-міністру та до посольства України, повідомило в середу AFP з посиланням на джерело в поліції.

Іспанська поліція поблизу будівлі посольства України в Мадриді після вибуху посилки з бомбою, листопад 2022 року Фото: JUAN MEDINA/REUTERS

74-річний чоловік був заарештований у муніципалітеті Міранда-де-Ебро на півночі Іспанії, повідомило джерело, не надавши інших подробиць.

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++11.30++

Іспанія приєднається до постачання танків Leopard Києву за умови наявності попередньої угоди на європейському рівні. Про це повідомила газета El País. За її даними, в арсеналі Мадрида - 347 танків Leopard.

Столтенберг не виключає збільшення оборонного бюджету НАТО

++10.51++

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг попередив про небезпеку того, що постачання зброї Україні може послабити обороноздатність країн-членів НАТО.

Єнс Столтенберг Фото: ANDRE PAIN/AFP

"Наша підтримка України спустошила запаси озброєнь і боєприпасів НАТО", - заявив він в інтерв'ю газеті Die Welt. Ця підтримка безумовно є правильним кроком і абсолютно необхідна Україні, підкреслив Столтенберг. Але країни Альянсу мають поповнити свої запаси, як задля власної безпеки, так і для можливості надання Україні нової допомоги. У зв'язку з цим, вважає генсек, незабаром можливі нові рішення про підвищення бюджетних витрат на оборону.

++10.30++

Надання бойових танків західними партнерами допоможе Україні вести здобути перемогу над російськими військами та звільнити окуповані території, йдеться у щоденному звіті американського Інститут вивчення війни (ISW). Американські аналітики зауважують: зволікання партнерів з постачаннями озброєнь перешкодило Києву у проведенні контрнаступальних операцій, поки російські війська "зв'язані" триваючим штурмом Бахмуту. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні говорив, що для контрнаступу Україні, окрім інших озброєнь, необхідно 300 сучасних бойових танків, нагадують в ISW.

++10.15++

Російські підрозділи надто неохоче приймають новітні бойові танки Т-14 "Армата" для застосування у війні проти України через "дуже поганий стан" цих машин, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в Twitter.

Наразі незрозуміло, які саме проблеми викликають настільки критичну реакцію військових, однак протягом останніх років російські офіційні особи публічно говорили про проблеми з двигунами і тепловізійними системами Т-14. У 2021 році міністр оборони РФ Сергій Шойгу називав запланований на 2022 рік випуск танків лише "дослідно-промисловою" партією. "Таким чином, малоймовірно, що будь-які з розгорнутих танків Т-14 відповідатимуть звичайним стандартам для нової техніки, щоб вважатися придатними для застосування", - зауважують в розвідці.

++09.24++

Комісія з політики безпеки нижньої палати парламенту Швейцарії схвалила дозвіл на реекспорт швейцарської зброї в Україну третіми країнами. Таким чином формально розпочато процедуру зміни швейцарських законів, які забороняють реекспорт. Процес може тривати кілька місяців.

++09.15++

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога, пов'язана з активністю потенційного носія гіперзвукових ракет "Кинджал" - МіГ-31К у Білорусі.

++08.38++

Міністерство оборони Росії заявило в середу, що фрегат "Адмірал Горшков" випробував свої ударні можливості в Атлантичному океані. У заяві міністерства йдеться, що фрегат провів випробування гіперзвукових ракет "Циркон", які мають дальність польоту 900 кілометрів, за допомогою комп'ютерного моделювання. У заяві не сказано, чи фрегат здійснив запуск

ракети.

++08.13++

Міністерство закордонних справ Великобританії у вівторок, 24 січня, підтвердило загибель на сході України двох британських волонтерів, 28-річного Кріса Перрі та 48-річного Ендрю Бегшоу, зниклих безвісти 6 січня. Востаннє їх бачили в районі Соледара в розпал важких боїв за місто.

Як повідомили родичі загиблих, чоловіків було вбито під час спроби евакуації із Соледара жінки літнього віку: у їхню машину влучив артилерійський снаряд.

11 січня про виявлення тіла одного з волонтерів заявив глава ПВК Вагнера Євген Пригожин.

++07.45++

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 8271, який передбачає посилення відповідальності для військовослужбовців. Документ посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за вживання наркотиків та алкоголю, а також за невиконання наказів керівництва. Зокрема, забороняється пом'якшувати покарання чи давати умовні строки для військових, засуджених за окремі види злочинів: непокора, невиконання наказу, погрози чи насильство щодо начальника, дезертирство.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше підтримав цей закон. "Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо", - зазначав він 19 грудня.

++07.23++

РФ за добу завдала 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснила понад 100 обстрілів із РСЗВ, інформує генштаб ЗСУ. Зокрема, у Херсоні обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку. Триває наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському - Росія обороняється.

Нідерланди можуть викупити у ФРН 18 танків Leopard для ЗСУ

++07.00++

Нідерланди розглядають можливість передачі Україні 18 танків Leopard 2. Для цього вони готові викупити орендовані у Німеччині бойові машини. Про це у вівторок, 24 січня, заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми орендували їх, а це означає, що ми можемо купити їх, а це означає, що ми можемо подарувати їх", - сказав Рютте. Водночас він зазначив, що відповідного рішення поки що немає, а розглянути його реалізацію Нідерланди готові у складі ширшої коаліції - наприклад, із Фінляндією та Португалією.

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